MNOGE DRŽAVE BILJEŽE NOVE REKORDNE BROJKE ZARAŽENIH: U Velikoj Britaniji brzo se širi novi soj koronavirusa, 70 puta je zarazniji

U Hrvatskoj je u subotu bilo 2752 novozaraženih, a preminulo je 78 osoba. U svijetu je od početka pandemije koronavirusom broj zaraženih ljudi premašio 76 milijuna, a umrlo je 1,68 milijuna ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta je zbog novog soja Sars-CoV-2 virusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji

U Hrvatskoj je u subotu bilo 2752 novozaraženih i 78 preminulih

U svijetu je dosad vie od 76 milijuna ljudi bilo zaraženo, umrlo je 1,68 milijuna

Objavljene su detaljne upute za izdavanje propusnica

WHO je zabrinut zbog novog soja Sars-CoV-2 virusa

Pratite uživo:

Nizozemska zabranila letove iz Britanije zbog novog soja koronavirusa

8:20 Nizozemska je u nedjelju rano ujutro zabranila letove koji dolaze iz Velike Britanije nakon otkirća nove inačice koronavirusa. Zabrana stupa na snagu odmah te vrijedi do 1. siječnja, priopćilaje vlada. Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM) preporučio je ograničavanje unošenja ove inačice virusa iz Britanije što je više moguće i to kontrolom putničkog kretanja, što je dovelo do vladine zabrane zračnog prometa.

Inačica virusa koja je opisana u Velikoj Britaniji već je identificirana u nasumičnom uzorku u Nizozemskoj početkom prosinca, dodaje se u priopćenju vlade. Slučaj se treba dalje istražiti kako bi se utvrdilo tko je pogođen, kako se zaraza pojavila i jesu li poznati povezani slučajevi. Britanija je u subotu najavila novo zatvaranje za London i dijelove juga i istoka Engleske počevši od nedjelje, zabrinuta zbog brzog širenja novog soja virusa.

Nedavno otkrivena inačica je do 70 puta zaraznija od prethodno poznatog tipa virusa, rekao je premijer Boris Johnson u subotu. No rekao je da nema dokaza da je cjepivo protiv novog soja manje učinkovito.

Velika Britanija obavijestila je WHO o bržem širenju ovog soja virusa, a glavni britanski epidemiolog Chris Whitty u subotu je poručio da njihova savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti među populacijom.

Raste broj novozaraženih u Meksiku, Brazilu, J. Koreji, Australiji, Kini

8:20 Meksiko, Brazil, Južna Koreja, Australija i Kina izvijestile su u subotu o porastu broja novozaraženih koronavirusom, čime su u nekim od tih zemalja zabilježene i nove, rekordne brojke. Meksičko ministarstvo zdravstva izvijestilo je u subotu da je u toj zemlji 12.129 novih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i 627 smrtnih slučajeva, čime se broj ukupno zaraženih povećao na više od 1,31 milijun, a broj umrlih na 117.876. Vlasti u Meksiku su uz to komentirale da je stvarni broj zaraženih vjerojatno znatno veći od potvrđenih slučajeva.

U Brazil je u subotu registrirano 50.177 novih slučajeva zaraze, čime se broj ukupno zaraženih povećao na više od 7,21 milijuna, dok je broj umrlih porastao za 706, na ukupno 186.356. Istodobno, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro komentirao je u subotu kako ne smatra da je svjetska žurba za cjepivom opravdana jer se pandemija, po njegovom mišljenju, bliži kraju. “Pandemija se stvarno približava kraju, brojke su to pokazale, sada imamo posla s malim porastima”, rekao je Bolsonaro, koji je često kritiziran zbog stavova oko covida-19 i nazivanjem te bolesti uzrokovane koonavirusom “malom gripom”, iako je Brazil jedna od najpogođenijih država u pandemiji.

Južna Koreja također je, prema izvješću korejske agencije za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA), prijavila novi, dnevni ‘rekord’ od 1097 novozaraženih koronavirusom, čime se njihov ukupni broj povećao na 49.665, uz 674 smrtnih slučajeva. To je peti dan rasta iznad tisuću slučajeva, a neki medicinski stručnjaci kažu da vlada treba uvesti stroža pravila socijalnog distanciranja.

Najmnogoljudnija australska država Novi Južni Wales u nedjelju je zabilježila 30 novih slučajeva koronavirusa, a premijerka Gladys Berejiklian kazala je da zabrinjava porast zaraza u predgrađima te je uz ostala najavila i ograničenja javnih okupljanja u Sydneyu, kao i ograničenja okupljanja u domaćinstvima na 10 osoba, a u ugostiteljskim objektima na 300. Pozvala je i stanovništvo na širem području Sydneya da javno nose maske, iako to nije bilo obavezno. Do ovog tjedna Australija je bila više od dva tjedna bez ikakvog lokalnog prijenosa zaraze i ukinula je većinu ograničenja uoči Božića, no izbijanje zaraze u Sydneyu potaknulo je države i teritorije da ponovno uvedu granična ograničenja, čime su i ‘propali’ planovi tisuća obitelji za putovanja na odmor.

Iako za mali broj, i Kina je izvijestila o porastu novozaraženih, odnosno o 23 nova slučaja u subotu, u odnosu na 17 dan prije, a do sada je Kina ukupno prijavila 86.829 slučajeva koronavirusa te 4634 smrtnih slučajeva.

U V. Britaniji brzo se širi nova inačica koronavirusa

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u subotu je objavila da je u bliskom kontaktu s britanskim dužnosnicima zbog nove inačice koronavirusa, o čemu je Velika Britanija obavijestila WHO, kao i o bržem širenju ovog soja virusa.

“Službenici Ujedinjenog Kraljevstva i dalje će dijeliti informacije i rezultate svojih analiza i studija, te ćemo kada saznamo više o karakteristikama ove varijante virusa i svim implikacijama ažurirati podatke i izvijestiti države članice i javnost”, naveli su iz WHO-a (World Health Organization) u subotu u ‘tvitu’.

Novi soj koronavirusa identificiran u Ujedinjenom Kraljevstvu zarazan je i do 70 posto, ali se ne smatra smrtonosnijim te bi cjepiva i dalje trebala biti učinkovita, rekli su u subotu britanski premijer Boris Johnson i znanstvenici. Velika Britanija obavijestila je WHO o bržem širenju ovog soja virusa, a glavni britanski epidemiolog Chris Whitty u subotu je poručio da njihova savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti među populacijom.

“Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja. U tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi”, dodao je Whitty.

Ranije mutacije virusa SARS-CoVa-2 već su primijećene i prijavljene širom svijeta. Ujedinjeno Kraljevstvo, epidemijom koronavirusa najpogođenija europska država nakon Italije, s više od 66.500 mrtvih, 8. prosinca je pokrenulo masovnu kampanju cijepljenja, u sklopu koje je prioritet dan osobama treće životne dobi i njegovateljima.

Od covida-19 umro umirovljeni biskup Mile Bogović

Od posljedica covida 19 umro je u subutu, 16 dana od pojave simptoma, prvi gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović (81), objavio je u subotu Biskupski ordinarijat u Gospiću uz obavijest da će o sprovodnom obredu i svetoj misi Biskupski ordinarijat javnost naknadno obavijestiti.

Biskup u miru Bogović prve je simptome bolesti i testiranje na covid obavio 3.prosinca, s visokom je temperaturom i drugim simptomima hospitaliziran 6. prosinca u gospićku bolnicu, a u umro je u Respiracijskom centru KBC Rijeka, kamo je bio premješten prošlog petka, te nakom osam dana i umro.