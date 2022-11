U Hrvatskoj se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a od tužnog dana kada je pao Vukovar prošla je 31 godina. U studiju Net.hr-a gostovao je jedan od pripadnika poznatog Zadrinog Turbo voda, ekipe koja je do zadnjeg trenutka branila Vukovar, Stipo Mlinarić. Mlinarić, koji je danas saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u studiju se prisjetio dana kada su branili Vukovar te kada su spašavali civile po Vukovaru, ali i dana koje je proveo zatočen u logoru.

"Turbo vod su činili momci od 18 do 25 godina, nas 18 momaka i išli smo tamo gdje god je trebalo", kazao je, dodajući da je vod bio smješten u Slavonskoj ulici pored Trpinjske ceste.

Upitan kako su se nakon mnogih bitaka osjećali u trenutku kada su shvatili da je grad pao, Mlinarić kaže da nije vjerovao. "Nisam vjerovao da ćemo završiti u njihovim rukama dok u mene nisu uperili cijev od puške. To je tako, pravi vojnik nikada ne razmišlja o predaji. Mi smo uvijek razmišljali kako ćemo uspjeti nešto, kako će naši probiti koridor da dođu u Vukovar…stvarno do zadnjega nismo vjerovali da će Vukovar pasti i da će se dogoditi to što se dogodilo - masakr ranjenika na Ovčari i masakr civila, branitelja, silovanih žena i sveg ostalog što je napravljeno", rekao je.

U ratu nema sretnih trenutaka

Turbo vod je od 14. pa do 19. studenog spašavao civile po Vukovaru. "Kada govorimo o Turbo vodu, onda uvijek volim istaknuti te datume od 14. studenog, kada smo se počeli povlačiti. Ušli su nam s leđa, nisu oni nas pomjerili s Trpinjske ceste, ne bi nas pomjerili do dana današnjega…Nakon toga, išli smo u svaku kuću i civilima koji su živjeli u podrumima preko tri mjeseca smo govorili da smo zadnji hrvatski vojnici koje će vidjeti i da su iza nas na 100 metara četnici i JNA te da idu u kombinat Borovo na organiziranu predaju. Da smo ih ostavili dolje, to bi sve bili mrtvi ljudi…Skupili smo sve te civile i civili su 19. u podne i 20. ujutro predani", prisjetio se Mlinarić u intervjuu.

Na pitanje koji trenutak mu je u ratu bio najteži, a koji najsretniji, Mlinarić kaže da su najteži trenuci oni kada ginu prijatelji, a tu misli na dečke iz Turbo voda. "To su ti teški trenuci, kada se poslije akcije vratite u smještaj, i kada vidite nečije stvari, a njega više nema, to je stvarno jedan od težih trenutaka", rekao je. "Sretnijih trenutaka u ratu vjerujte mi da ne pamtim, jer rat ne donosi nikakvu sreću nikome pa tako nije donio niti meni", kazao je.

Na pitanje brine li se država dovoljno o Vukovaru danas, Mlinarić kaže da se ne brine. Istaknuo je da mu je muka kada se za Vukovar govori da je 'Grad heroj', a što je krenulo od države. "Nije se grad borio, nisu se zgrade borile niti ceste niti kuće niti bilo što. Ljudi s imenom i prezimenom su se borili, i ljudi s imenom i prezimenom su poginuli i to je sve čisto kao suza. 2717 ljudi je poginulo u bitci za Vukovar. To se slabo naglašava, to je ta kultura sjećanja koju mi nemamo", rekao je.

"Političari se pojave jednom godišnje, vole da ih kamere prate u koloni, jako im je bitno gdje će stajati. Ne znam jesam ja jedini operiran od toga svega? Ja koji sam se borio u Vukovaru i sada sam saborski zastupnik, tako mi je svejedno hoću li biti u sredini kolone ili na kraju kolone. Meni je bitno da sam tamo, a tamo sam bio i dok nisam bio saborski zastupnik, u svakoj koloni sam bio sa svojim preživjelim prijateljima i obiteljima poginulih. Meni je to bitno", rekao je.

Komentirao je i nestale iz Domovinskog rata, odnosno nedavni slučajni pronalazak dvaju tijela preminulih branitelja. Dodao je da se i sada oko 400 ljudi iz Vukovara vode kao nestali te se dan danas ne zna gdje su. Komentirao je i nedavni slučajni pronalazak dvaju branitelja.

"Otkopano je smetlište u Boboti, selo pored Vukovara gdje je pretežno srpsko stanovništvo…na smetlištu su ljudi nađeni. Nemojte mi samo reći da to nitko nije znao", kazao je Mlinarić.

"Zašto su šutjeli 30 godina, da se prije 6 mjeseci otkopaju ljudi sa smetlišta?", pita se. "Kome više smeta mrtav čovjek? Među 1800 nestalih koji se u RH trenutno vode kao nestali, ima i ljudi pripadnika srpske nacionalnosti koji su se borili u Republici Srpskoj Krajini, mislim da ih je oko 400. Ja želim da se i ti ljudi nađu jer i njihove obitelji čekaju da ih sahrane i da mogu upaliti svijeću u grobu. Ne vidim da je tako s druge strane. Da znam gdje je netko zakopan, rekao bih to davnih dana, prije 20 godina. Kome smeta više mrtav čovjek, mrtav vojnik? Rat je prošao, kome to smeta više?", pita se Mlinarić.

'Plenković je uvrijedio one koji su stvarali ovu državu'

Kao jedan od velikih problema, Mlinarić ističe to što nikada nisu bili procesuirani zločini u Vukovaru. "Nije bilo sistematski napravljeno, nikada nije procesuirana na primjer 'Operacija Vukovar', a oni su je tako nazivali u svojim dokumentima. Nikada se nije uhvatilo nikoga od vojnog vrha. Pravi krivci i pravi organizatori nikada nisu suđeni, niti u Beogradu niti u Haagu, niti u Hrvatskoj. To je tragedija hrvatske politike, to Andrej Plenković ne razumije", rekao je saborski zastupnik.

"Kada sam mu prije šest mjeseci na aktualnom satu dao otvoreno pismo i pitao ga za logoraše, za odštetu ljudima koji su bili po srbijanskim logorima i ratnu odštetu za to što su Srbija i JNA napravile, nije mi se udostojio niti odgovoriti", kazao je, dodavši da premijer time nije uvrijedio njega osobno.

"Uvrijedio sve te ljude koji su se borili, koji su stvarali ovu državu, dok je on jeo kroasane na Zrinjevcu po hodnicima i gledao u koju će stranku ući, hoće ući u HDZ ili SDP. Neki dečki njegovih godina su uzeli pušku u ruke i išli su stvoriti ovu državu", kazao je Stipo Mlinarić.

Što je još rekao o danima zarobljeništva, problemima s kojima se suočava Vukovar, problemima koji se vežu uz Domovinski rat, problemu nestalih iz Domovinskog rata za kojima se i dalje traga, kulturi sjećanja u Hrvatskoj te otvaranju Centra Dr. Ivan Šreter, pogledajte u cijelom intervjuu.