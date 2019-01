MLINAREVIĆ SOPTA PRED NOVOM BORBOM, A SUSTAV JOJ JOŠ HOĆE OTEŽATI: ‘Ovakvih nebuloza ima samo u šupku Svemira’

“Ovdje gdje jesam – jesam sama, svojom voljom, praktički dala jaja da mi padnu za domovinu”, napisala je Sopta

Popularna bosansko-hercegovačka spisateljica koja se bori s rakom dojke, zbog koje je prošla tešku operaciju odstranjanja dojke, nalazi se pred novom bitkom. Sopta sada mora ukloniti jajnike, jajovoe i popratno jer hormonalna terapija ne funkcionira. Spisateljica ima odličnu liječnicu koja o njoj brine, no ona je ne može operirati zbog famoznog “sporazuma” kojeg je Sopta objasnila poduljem statusu na Facebooku.

Naime, “takvih nebuloza ima samo u šupku Svemira”, kazala je spisateljica. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

“Primite najljepše pozdrave iz bolnice u Južnom logoru. Za sve vas koje jebe zemljopis da ne kazem geografija, bolnica u Južnom logoru se nalazi u Mostaru. Mostar je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da ne kazem županiji. Naručeni kanton, takozvana županija je u Federaciji BIH, koja je pak u državi Bosni i Hercegovini.

Taj šupak Svemira ako ste sretni gledate iz daljine, a ako baš i niste, onda ste u regionu, takorekuć regiji, i nije ni kod vas ništa bolje. No, ovakvih kolosalnih nebuloza ima garantiram samo u šupku Svemira.

‘Rak je u mene ovisan milijun posto’

Ovdje prisutni pacijent aka ja, stanovnik sam ZHZ županije, popularnog kantona i hitno mi je potrebno uklanjanje jajnika, jajovoda i popratne kinder jaje tematike. Jer hormonalna terapija kemijskom kastracijom ne funkcionira, a rak mi u mene hormonski ovisan milijun posto. Elem, (e ne znam kako da to prevedem za druge zupanije) moja liječnica od jajnika, ženskih organa, i svega ispod trbuha je u Južnom logoru, HNK. Divan je čovjek, izniman stručnjak, prelijepa žena. Godinama brine o mom ženskom zdravlju. Kad vam onkolog kaže da je neophodno raditi operaciju pred kojom sam, ne pitate se tko će vam reckati jaja, jajnike, jajovode i kinder jaja. Logično, vaša doktorica. Za jaja najbolja.

Jaštaće!

Tu naime nastupa šupak Svemira sa svim svojim nebulozama. Naime, ja kao stanovnik Zapadno-hercegovacke županije mogu ići na liječenje u KB Mostar takozvani Bijeli Brijeg iako je to Hercegovačko-neretvanska županija, ali ne mogu ići na liječenje u bolnicu dr.Safet Mujkić takozvani južni logor JER je to Hercegovačko-neretvanski kanton. Jestel me upratili?

Famozni “sporazum”

Ukratko – Bijeli Brijeg je na desnoj, zapadnoj obali Mostara. Južni logor na lijevoj, istočnoj obali Mostara. U istom gradu, udaljene petsto metara zračne linije.

Zašto su za jaja, jajnike, jajovode i Kinder jaja za mene referentniji na Bijelom Brijegu, osim što tamo mogu hrvatske ruke odsjeći hrvatske jajnike, drugog objašnjenja nema.

Ah da, lafo sporazum. Zdravstvo u šupku od zemlje je na nivou kantona/županija. Koji nisu umreženi. I rade na “sporazum”. Moja županija ima lafo sporazum sa drugom županijom, ali samo za jednu bolnicu. Ovaj put na Bijelom brijegu. Te je jedini odgovor Zavoda na pitanje zašto se ne mogu operirati podjednako i tamo i anam ovamo – zašto biste išli u Juzni logor ako ima bolnica na Bijelom Brijegu i ako tamo to rade?

Zato što zelim. Zato što od dvadesete godine radim, imam sve godine neprekidnog radnog staža, uplćcujem zdravstveno i jebene markice, sve do ove posljednje godine s mojom bolesti otkad sam osiguranik biroa, ja kao stanovnik ove zemlje, njezin grđjanin, koji redovno uplaćujem sva potraživanja, imam pravo da se operiram gdje želim. Ako već zakonski mogu iz ZHZ u HNZ.

Po kojem zakonu se dozvoljava operacija gdje VI to kažete? Po kojem zakonu stanovnik ZHZ može da se operira na desnoj obali Mostara, ali ne može na lijevoj? Koliko mirovnih sporazuma je potrebno potpisati da bih svoje jajnike ostavila na istočnoj obali?

‘Moju će operaciju financirati moji jajnici osobno’

Primite najljepše pozdrave iz bolnice u Južnom logoru. Predivni ljudi brinu o meni, i sestre i doktori. Ali prema trenutnoj situaciji, jer “sporazum” ne postoji, jer mi jajnike podjednako mogu odsjeći i na zapadnoj obali, moju će operaciju ocigledno financirati moji jajnici osobno, da ne kazem lično, iz vlastitog džepa, da ne kazem sopstvenog. Dakle, isto sam ih mogla cepnuti i u Americi i Zagrebu.

Zavod za zdravstveno moje županije po retardskim zakonima ove zemlje ne može me uputiti ovdje gdje jesam.

Ovdje gdje jesam – jesam sama, svojom voljom, praktički dala jaja da mi padnu za domovinu.

A domovina, burazeru, domovina je tamo gdje ti je dobro. I zato ne okreći se, gdje god si otišao. Ovdje gdje živimo, nije stvar u bolnici, nego u umobolnici. Umobolnici duha. Sumraku politike. Porazu ljudskosti.

Jebem ga ko kaže da nema podjela u Mostaru, u BIH. Haj nek proba zguliti jaje na krivoj strani. To je lutrija u kojoj nema igračkice iznenađenja”, zaključila je Sopta.