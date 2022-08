Bosanskohercegovačka spisateljica Martina Mlinarević, koja trenutno obnaša funkciju ambasadorice BiH u Češkoj, napisala je na svom Facebook profilu objavu o smrti Indexovog novinara Vladimira Matijanića, koji je u agoniji umirao od covida, uslijed nesavjesnog liječenja - o čemu se trenutno provodi istraga.

"Sve oko pokojnog Vlade je toliko bolno da ne uspijevam ni rečenicu sastaviti. Ali ono što me nikako ne napušta, što mi se za oči, grlo, noge i um splelo, što me boli pod nepcem, moram negdje zapisati, tek jednu malu misao, a nakon slušanja njegovih telefonskih razgovora s bolnicom…

'Do zadnjeg daha je vjerovao da će mu pomoći'

Čovjek koji će umrijeti za samo par sati, pa zatim za par minuta, s tolikim uvažavanjem, poštovanjem, dobroćudnošću priča s medicinskim osobljem, izvinjavajući se praktički, dječji iskreno vjerujući im u potpunosti, vjerujući im da ga to stanje neće dovesti do životno bezizlazne situacije…

Iako je pisao o svim nakaradnostima trulog i izopačenog sistema u kojem je živio, do zadnjeg daha vjerovao je da će mu pomoći i umro je s toliko pristojnosti, strpljenja i povjerenja u svom glasu, u ovom okrutnom, bešćutnom svijetu, da me eto to, naprosto kida…", napisala je Mlinarević na Facebooku.