MILANOVIĆ NA OPROŠTAJNOM SASTANKU SA SDP-OVCIMA: ‘Da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi vječno bio na vlasti’

‘Rekao bih da je izbor jednostavan, dakle, istina, glasaj za hrvatsku ljevicu, na pravom si putu i na pravoj stazi’, poručio je Milanović članovima Glavnog odbora SDP-a u govoru zatvorenom za javnost do kojeg je Hina došla neslužbeno

Izabrani predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je na sjednici Glavnog odbora SDP-a na koju se došao oprostiti s uskoro bivšim stranačkim kolegama poručio “da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno”.

“Da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno. I kada se poskliznemo, govorimo u najboljoj namjeri, i to je već tako 30 godina. Imali smo vlade i iz tih vlada ljudi nisu odlazili niti bili prognani zbog korupcijskih afera, nepoštenja, iznevjerenja javnog povjerenja praktički nikada. Rekao bih da je izbor jednostavan, dakle, istina, glasaj za hrvatsku ljevicu, na pravom si putu i na pravoj stazi”, poručio je Milanović članovima Glavnog odbora u govoru zatvorenom za javnost do kojeg je Hina došla neslužbeno.

‘Bitna je borba za istinu, mimo politike’

Međutim, dodao je, to nije tako i kada se budete pripremali za parlamentarne izbore, što ste već počeli, imajte to na umu. Ljudi biraju po željama, prije svega. Te želje mogu biti idealističke, nadahnute, ali mogu biti i niske, prljave i protkane mržnjom. Istinu i želje u politici treba odvojiti. Naš put, vaš put je puno teži. Vaši birači su zahtjevni ljudi, što ne znači da su birači druge opcije loši ljudi. Vaši birači su atomizirani. Imaju vrlo, vrlo iznijansirane stavove što žele i lako im je stati na žulj, upozorio je Milanović.

Ono što je bitno, kazao je, je borba za istinu, mimo politike jer u politici će još dugo dominirati želje, strasti, emocije, a u današnje vrijeme digitalizacije i prožetosti cijeloga svijeta, i manipulatori, lažovi i mrzitelji sve više i više.

“Borite se za istinu, a jamac istine u demokraciji su tri institucije – neovisna akademija u širem smislu riječi naročito u prirodnim znanostima, slobodni i neovisni mediji i civilno društvo. Bez toga nema demokracije. To su rigorozni borci za istinu. I slobodni mediji, to nisu svi mediji ni u Hrvatskoj ni u svijetu i neovisna znanost. To je ono što treba ne samo njegovati nego štititi od brutalnih napada zdesna“, smatra Milanović.

Teška i prijelomna godina za SDP

To im je, kazao je, imao potrebu reći na kraju puta na kojem je pobijedio na predsjedničkim izborima.

“Zahvaljujući i vama i na kojem mislim da sam cijelo vrijeme govorio istinu, ali sam dobio samo sto tisuća glasova više od svoje konkurentice, aktualne predsjednice. To je u demokraciji katkad sudbina istine. Ovoga puta to je dobra sudbina, mi smo uspješni, pobijedili smo, dobili smo priliku da ritam, dinamiku i bilo društva na neki način određujemo i određujem sljedećih pet godina u okviru ograničenih predsjedničkih ovlasti.

“Ali ne smijete zaboraviti da se ljudi u politici, kada biraju, rukovode željama, emocionalnim, nestvarnim, neostvarivim i zato je vaš posao puno teži. Ova godina će biti teška i prijelomna za vas i za predsjednika stranke. Vrednovat će vas se i procjenjivati po jedinom kriteriju koji je i meni stalno bio na grbači – pobjeda ili ništa, win or bust. To je najteže”, istaknuo je.

“Sljedećih pet godina svi oni koji se bore za istinu, pravdu koja je malo teže opipljiv fenomen i pojam, imat će moju podršku. Boriti se za slabije je naše poslanje, Crkva nismo, jesmo socijaldemokrati i to radimo svojim građanskim metodama i to je onaj posao pun sadržaja i smisla“, obećao je naglasivši da već 13 godina govori da politika mora imati svoj sadržaj i duboki smisao, u nadi da će doprijeti do što većeg broja ljudi.

Grčić: Milanovićeva pobjeda je SDP-u vjetar u leđa Predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić poručio je u subotu kako su pobjeda njihovog kandidata Zorana Milanovića ali i loša vladavina HDZ-a vjetar u leđa SDP-u na predstojećim parlamentarnim izborima. Milanovićev oproštaj komentirao je i Grčić napomenuvši da predsjednik republike ne može biti član niti jedne stranke te da je Milanović dao svoj obol SDP-u ‘u velikom obujmu’. Grčić je dodao kako je i SDP stao iza Milanovića u proteklim izborima za predsjednika. “Sada je na njemu posao da sve ono što je govorio i za što se zalagao, za bolju i normalnu Hrvatsku, i realizira”, rekao je. Istaknuo je kako je pobjeda Milanovića veliki vjetar u leđa i SDP-u. “Drugi vjetar u leđa SDP-u je jedna katastrofalna vlada HDZ-a koja više ne funkcionira. Oni su ušli u fazu borbe za stranačke pozicije, u državi je sve umrtvljeno, ne donose se važne odluke, a očigledno da će tako i ostati do parlamentarnih izbora”, ocijenio je. SDP se intenzivno priprema i trudi, dodaje Grčić, da pred građane iznese konzistentan plan kojim će im prezentirati za što će se boriti kada preuzmu odgovornost za državu. “Mnogi su Milanoviću govorili da nije bio uspješan premijer pa je on, govoreći o istini što se dogodilo u protekle četiri godine, pobijedio na izborima”, poručio je. Grčić je ocijenio da Milanović nakon mandata nije izgubio izbore jer je SDP bio u ‘egalu’ s HDZ-om. “To što nas je Most, rekao bih, prevario i otišao u drugome smjeru, neka ide na njihovu dušu. Milanović je uvijek postizao visok rezultat dok je bio na čelu SDP-a, ali nekada okolnosti ne dopuštaju da sastavite vladu”, naglašava Grčić. Rekao je kako računa da će SDP biti ‘prva grupacija’ na parlamentarnim izborima, i da će kao takvi sa svojim partnerima dobiti priliku sastavljati vladu. Upitan bi li SDP-ovi zastupnici mogli upasti u afere, s obzirom da se današnjom tehnologijom može mnogo lakše doći do informacija, Grčić je kazao da je pitanje što stoji iza tih (HDZ-ovih) ‘nepodopština’. “Rekao bih da te priče nisu završene. Nema odgovora na neka ključna pitanja, rekao bih da se miješa sukob interesa sa stvarima koji izlaze iz tih okvira i koje su puno ozbiljnije, ali nitko nije do kraja razjasnio. Nije pitanje ‘Jeste li upisali neku nekretninu u imovinsku karticu’ nego kako ste došli do nje i zašto je niste upisali”, naglasio je.

Citirao Lulu da Silvu i parafrazirao Nerudu

“Demokracija je vrlo osjetljiva biljka koju uzimamo zdravo za gotovo, ona su uruši preko noći. Bivši predsjednik Brazila Lula da Silva, koji je sada u zatvoru, veliki sindikalni lider jednom je karikirao da demokracija funkcionira u pravilu samo onda kada se najjači, najbogatiji i najsilniji malo plaše i ne osjećaju lagodno. Tada demokracija u državama u kojima je velika nejednakost dobro funkcionira. Kada preuzmu vlast, gotovo je“, naglasio je.

“Za kraj, želim da ovaj vaš i moj put budu u skladu s onom starom sindikalnom, isto južnoameričkom – možeš pogaziti stotinu ruža, ali džaba, proljeće dolazi”, zaključio je Milanović parafrazirajući stihove pjesnika Pabla Nerude “Možete posjeći sve cvijeće ali ne možete zaustaviti proljeće”.

Prema neslužbenim informacijama, Milanović će se u ponedjeljak, što mu je zakonska obaveza, ispisati iz stranke u kojoj je bio član nešto više od 20, a vodio je deset godina tijekom kojih je bio i predsjednik Vlade. Na dužnost predsjednika Republike Hrvatske prisegnut će 18. veljače na skromnoj inauguracijskoj ceremoniji na Pantovčaku. Milanović je bio predsjednički kandidat 13 lijevo-liberalnih stranaka predvođenih SDP-om.

