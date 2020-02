MLADU OBITELJ IZBACILI SU NA CESTU PRIJE POLA GODINE: Cijeli život im je završio u blatu, a petogodišnja djevojčica izgubila je svoj dom…

Cijeli život mlade obitelji završio je u blatu, a petogodišnja djevojčica toga dana izgubila je svoj dom

Uskoro će proći pola godine otkada je mlada obitelj Štorek s petogodišnjim djetetom doslovno izbačena na ulicu. Lucija i Borna Štorek iz Zagreba izbačeni su nakon godišnjeg odmora od nekoliko dana na ulicu, a još uvijek ne znaju gdje su stvari iz stana koje su nestale preko noći. U državnom odvjetništvu se oko njihovog predmeta ne radi puno, a kako piše HRT, obitelj koja je ušla u stan nakon njih odbila je nagodbu. Štorekovi sada žive u unajmljenom stanu i nadaju se pravdi.

Što se dogodilo? Borna i Lucija su potpisali ugovor o najmu sa ženom koja je u to vrijeme bila živa, a nakon njezine smrti postavilo se pitanje prava vlasništva. Pravo vlasništvo pokušava dokazati dvoje. Jedno pokušava po oporuci dok druga osoba to pokušava dokazati o doživotnom uzdržavanju. Ništa od toga nije trebalo zabrinjavati Štorekove jer su potpisali ugovor. HRT izvještava da su ovoj obitelji upali u stan, promijenili bravu te njihove osobne stvari iznijeli kroz prozor i to u blato jer je dan prije padala kiša. U blatu podno prozora stajali su njihov kauč i dječji krevet. Ukratko, cijeli život mlade obitelji završio je u blatu, a petogodišnja djevojčica toga dana izgubila je svoj dom. Štorekovi su bez stana ostali zbog ugovora o najmu i pravno-imovinske bitke oko vlasništva te kupoprodajnog ugovora. Njihovo dijete trebale bi zaštititi i institucije te ono ne bi trebalo završiti na cesti.

“Zamislite da vi odete na godišnji malo se odmoriti, a onda preko noći nestane svih vaših četiri godine koliko ste proveli unutra. Nemam komentara”, rekla je Lucija kada je obitelj tek završila na ulici.

Bez najave i upozorenja doveden bravar, a njihove stvari su završile polomljene u crnim vrećama

Dakle sve stvari Štorekovih koje su se nalazile u stanu, od dokumenta preko ušteđevine pa do burme završile su u crnim vrećama za smeće. Neke od njih završile su polomljene dok su druge rasparane. Za vrijeme tog ljetnog vikenda do stana je došla Vesnica Uroda s kupoprodajnim ugovorom u rukama i to u društvu bravara i promijenila brave. Sve je prošlo bez najave i upozorenja.

“Ja sam napravila cijeli popis. Prijavili smo sve na policiju. Uzeli smo odvjetnika i htjeli se ići dogovoriti. Jest to ružno, trebaju biti kažnjeni, ali bilo bi mi nekako lakše da smo se uspjeli dogovoriti. Ja sam dužna svojoj rodbini i ostalim ljudima od kojih sam posuđivala novac da si pokrpam te stvari. Tako da meni itekako treba taj novac. Ili stvari koje će mi vratiti, nebitno…”, ispričala je Lucija za HRT.

Supružnici su još s mora nakon što su im susjedi javili da se nešto događa pozvali policiju te su zamolili prijateljicu da ode do stana. Premda je policija stigla, nisu napravili puno. Osim što tada nisu puno toga učinili u vezi ovog slučaja, nisu poduzeli ništa ni poslije. Za svoje nepostupanje imaju i obrazloženje: “Kako smo vas već ranije izvijestili poslanim odgovorom u kolovozu, niti jedna od tri detektirane strane nije Policijskoj postaji podnijela kaznenu prijavu ili prijedlog za kazneni progon zbog eventualnih kaznenih djela”. U svom odgovoru policija naglašava da oni ni u kojem slučaju nemaju ovlasti odlučivati o vlasništvu ili korištenju imovine nego pod određenim zakonskim uvjetima mogu samo pružiti pomoć nadležnim tijelima.

Što je konkretno napravljeno u vezi ovog slučaja?

Slučaj obitelji Štorek postao je predmet Općinskog državnog odvjetništva Novi Zagreb. Lucija za HRT tvrdi da su joj iz odvjetništva usmeno rekli “da mogu shvatiti da je njoj njezina priča najvažnija, ali da ima i drugih”. Neovisno o tome koliko ovih priča ima, Štorekove zanima što je s njihovim slučajem i dokle će tražiti svoje stvari. Novinari su pitali odvjetništvo što se događa s ovim predmetom.

“Nastavno na Vaš e-mail koji ste uputili Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a vezano za slučaj obitelji Lucije i Borne Štorek obavještavamo Vas da je u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, povodom zaprimljenog posebnog izvješća VI PP Zagreb, PUZ-a, u tijeku provođenje izvida, a kako je postupanje tijekom izvida sukladno članku 206.f Zakona o kaznenom postupku tajno, za sada Vam ne možemo pružiti druge informacije o predmetu”, odgovorili HRT-u su iz Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu. No, odgovor još nije stigao na pitanje kada će izvidi završiti.

Zbog svega navedenog Lucija ima poruku za nadležne: “Primite se posla, ostalima kažem čuvajte se, jer svakome se to može dogoditi. A nadležni ne rade baš ništa, kaže Lucija”.

‘Obitelj nije smjela završiti na cesti’

Na ljeto kada je obitelj izbačena i svog doma pravnici su govorili da se to nije smjelo dogoditi pa su upozoravali na kršenje jednog od prava u koje baš nitko ne bi smio dirnuti. Riječ je o pravu na dom o kojem piše i ustavno pravo koje kaže da je “dom nepovrediv”. Upravo su pravo na dom Štorekovi legalno ostvarili i to legalno i legitimno. Dom su izgubili i njima je to pravo drsko oduzeto. Zašto je to tako odvjetnica obitelji Uroda koja je uselila u stan nije odgovorila. HRT-u je samo rekla da ih obavještava da njezina klijentica nije zainteresirana za komentare.

Mlada zagrebačka obitelj tjedan dana tragala je za svojom imovinom. Kada su ju napokon pronašli u podzemnoj garaži jednog kvarta u metropoli, tek kilometar od dugava, vidjeli su da to više nisu njihove stvari nego samo krhotine. Malenog medvjedića njihove petogodišnje djevojčice nikada nisu našli, a Lucija je kćeri obećala da hoće. Također, niti djetetov romobil nisu pronašli.

Tjedan dana tragali su za svojom imovinom. Pronašli su ju, točnije krhotine onoga što je činilo njihov dom, u podzemnoj garaži jednog zagrebačkog kvarta. Tek koji kilometar od Dugava, od Hribarovog prilaza 11 gdje im se u samo jednom jutru život preokrenuo naglavačke. Gdje je u blatu stajao crno-bijelo medvjedić koji nikada više nije pronašao put doma. Ipak je i Lucija nešto prekršila, kada je kročila u tu garažu. I to ne jedno, nego dva obećanja. Kćeri je obećala da će medo doći doma. Nije ga u garaži našla. Kao ni njezin romobil koji je dobila za rođendan. I da, nagodbi i izvidima još nema kraja.