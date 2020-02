MLADIM HRVATIMA JE SLANJE SEKSUALNO EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA KAO ‘DOBAR DAN’: Ali, sve je više ucjena i prijetnji objavom

Čak 60 posto mladih u Hrvatskoj prima ili šalje seksualno sugestivne ili eksplicitne sadržaje: ‘Pa nitko na to više ni ne reagira, to nam je ko ‘dobar dan’. To je naša nova komunikacija’

Danas je u svijetu postalo normalno među tinejdžerima slanje golih fotografija prijateljima ili osobama s kojima su u romantičnoj vezi. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, upozorila je kako se čak 60 posto mladih u Hrvatskoj “sexta”, odnosno šalje, prima ili prosljeđuje seksualno sugestivne ili eksplicitne sadržaje, piše 24sata. “Nenormalne situacije postale su normalne, i to je strašno. Kao kod alkoholičara, kad im se smanji osjetljivost na alkohol, tako je i adolescentima danas smanjena osjetljivost na seksualne sadržaje”, dodaje.

Kako je ispričala jedna 16-godišnjakinja postalo je najnormalnije da se cura slika golih grudi te potom to pošalje prijateljima ili svom dečku. “Pa nitko na to više ni ne reagira, to nam je ko ‘dobar dan’. Ako ona misli da je to OK, koga briga?! Nitko se na takve fotke ne zgraža, kao što se vi odrasli zgražate. To je naša nova komunikacija, priviknite se na nju.”

Dopisivanje s nepoznatima i starijima

Prema novom istraživanju “Društvena online iskustva i mentalno zdravlje mladih”, provedeno na uzorku od 1772 učenika prvih i trećih razreda gimnazija i strukovnih škola iz Zagreba, Osijeka, Splita, Rijeke i Dubrovnika, pri čemu su intervjuirani i stručni suradnici u školama, gotovo 60 posto mladih je barem jednom dobilo poruku seksualnog sadržaja, više od 52 posto je barem jednom dobilo seksualno izazovnu fotografiju ili video, a 50 posto njih dobilo je takvu fotografiju ili video poznanika.

17 posto ispitanika priznalo je da su bez pristanka proslijedili video ili fotografiju poznanika, a njih 3,3 posto “sexta” s potpuno nepoznatim ljudima. Sa znatno starijom osobom seksualno izazovan materijal razmjenjivalo je gotovo 5,5 posto sudionika istraživanja, od kojih većina kaže da je to činila dobrovoljno (87), sedmero njih na nagovor, a šestero pod prisilom.

Ucjene i prijetnje objavama

Međutim, veliki problem je što postaje normalan i “sextortion”, tj. ucjena ili prijetnja objavom, najčešće seksualno eksplicitne fotografije žrtve ako odbije daljnje seksualne aktivnosti. “U Poliklinici imamo značajan broj žrtava ‘sextortiona’, ucijenjenih, tome je izloženo mnogo mladih. Svjetska istraživanja pokazuju da 90 posto mladih dalje prosljeđuje sadržaj koji primi. Prosljeđivanje je nasilje jednako kao i inicijalno slanje takvog sadržaja, što mladi ne razumiju. Čak i mnogi stručnjaci, kao i adolescenti, smatraju da su krivci djeca koja su sadržaj poslala, ali ne i ostali koji ga prosljeđuju. To je golemi problem, jer je sve to nasilje”, ističe Buljan Flander.

Istraživanje je pokazalo da je pod utjecajem alkohola seksualno izazovan materijal razmjenjivao svaki deseti adolescent. Gotovo svaki peti ispitanik kaže da je “sextao” pod nagovorom ili prisilom. Ispostavilo se da je mladima “sextanje” postalo ono što je nekad bilo flertovanje. Mladi kažu da tako “povećavaju intimnost s drugom osobom”, osjećaju se poželjnima, raste im seksualna uzbuđenost, ali tako “provjeravaju izgledaju li privlačno” ili to rade u zamjenu za neku uslugu, da povrijede nekoga ili u zamjenu za novac ili darove.

Mladići su rekli da se, “sextajući”, osjećaju hrabro, opušteno i euforično, uzbuđeno, ali i frustrirano, ljubomorno, usamljeno. “Sextaju” više od djevojaka, koje češće od mladića u “sextanju” osjećaju gađenje, piše 24sata.