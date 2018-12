MLADIĆ STAO PRED KAMERU I PREPRIČAO TORTURU KOJU JE PROŠAO U REMETINCU: ‘Dvojica zatvorenika danima su me silovali i mučili’

Stefan Husadžić opisao je kako su ga u zagrebačkom Remetincu dvojica zatvorenika silovali i mučili

Stefan Husadžić opisao je za emisiju Provjereno Nove TV kakvu je nehumanu torturu izdržao u zagrebačkom zatvoru u Remetincu, gdje je pet dana bio silovan i maltretiran u ćeliji koju je dijelio s trojicom zatvorenika. Dok bi ga jedan držao i tukao, ubojica žene bi ga silovao, a treći je morao gledati u zid i glumiti da spava za vrijeme silovanja.

U zatvoru je završio nakon što je, kako kaže, ukrao dva parfema u trenutku kada mu poslodavac nije isplaćivao plaću te kada je ostao bez posla i stana. Pravi razlog zbog kojeg je zatvoren je što se nije odazivao na sudske pozive koji su mu stizali na adresu gdje mu žive već stari baka i djed s kojima nije u kontaktu.

Na toj adresi više nije živio iako je to adresa s osobne, nego se preselio u Opatiju gdje je dobio posao i gdje je priveden nakon što se javio u policijsku postaju. Smjestili su ga kao najvećeg razbojnika s ubojicom žene i kriminalcima.

Morao je popiti sanitar za WC

”Čim sam ušao u ćeliju, pozdrav je bio takav da me on s dvije ruke uhvatio za jednu arteriju i ja sam izgubio svijest. I kad sam se probudio, onda su mi stavili sanitar za WC, i to sam morao eksirat. A ja debil eksirao”, ispričao je Husadžić za Provjereno.

”Prvo su bili dan-dva fini kad su skužili da sam ja konobar, da imam dobru plaću u Opatiji. Međutim, kad su skužili da to neće tako lako ići, da meni tek sud mora odobriti da ja pod pratnjom o svom trošku idem podići svoju plaću, da će to trajati 10 dana, tjedan, tu je počelo ponižavanje. Tu je počelo udaranje. I onda jednu večer jedan me držao, a drugi mi je gurao žlicu u rektum, da me raširuju, da me pripremaju”, nastavio je Husandić.

”Ništa mi nije govorio. Udarao me šakama u glavu, ništa mi nije govorio. U potiljak me udarao, ništa mi nije govorio. Govorio mi je da je to normalno, da je to svatko prošao i da je rulet takav. Netko baca rulet, a netko je loptica. Ja sam valjda bio loptica”, prepričava Stefan.

Nitko mu nije pomogao iako je davao znakove

O onome što se događalo u ćeliji nije smio nikome ništa reći. Tukli su ga i iživljavali se nad njim. Treći je bio uplašen i morao je biti okrenut licem prema zidu te se praviti da spava. Stefan je zbog svega bio u konstantnom strahu.

Ispričao je kako je stražarima pokušao suptilno dati do znanja što se događa, međutim nitko mu nije pomogao.

”Ja sam davao zaštitarima migove. Dva puta se mijenjala plahta. Dva puta je bila krvava plahta. Nitko na to nije reagirao. I na kraju, kad sam ja probio tu blokadu, bilo je grupno tuširanje. Ja sam išao na tuširanje i na mali papirić sam napisao ‘Pomozite mi hitno! Priprema se, ima oružja, priprema se napad na čuvare.'”, rekao je Stefan te nadodao da je poruku bacio u komadirov ured budući da je znao da će im to privući pažnju.

Poslali ga psihijatru

Kada su ga izvadili van rekao im je da je zapravo o nečemu drugom riječ, da ga siluju. Poslali su ga psihijatru te nakon toga premjestili na odjel zdravstvene zaštite. Prema mišljenju liječnika koji ga je pregledao bio je silovan.

”Znaš kakva je tu frka nastala kad je meni sljedeći dan došao upravitelj Remetinca i pružio mi ruku i zagrlio me”, ispričao je Stefan.

Izlazak iz zatvora neće zaboraviti

Osim što je zatražio da se premjesti u zatvorsku bolnicu, psihijatar je tražio da se Stefan i otpusti iz zatvora zbog pretrpljene psihotraume. Prije mjesec dana Husadžić pušten je na slobodu, međutim izlazak iz zatvora nije zaboravio.

”I meni čuvar govori: ‘Idemo mi do tvoje ćelije da vidimo jesi što ostavio u ćeliji.’ Ja govorim da nisam ništa ostavio u ćeliji. Međutim, on vodi mene na odjel 4, a na odjelu 4 mene dočeka stolica, glavni komadir iz odjela broj 4, ćelavi, prepoznat ću ga odmah, nisam mu zapamtio broj značke nažalost: ‘Lažove jedan, uspio si sad slagati. Sve si lagao. Završit ćeš ti ovdje uskoro, a onda ću te ja je****.’ To su bile zadnje tri minute moga boravka u zatvoru”, prepričao je Stefan.

Smjestili ga u prostoriju s ubojicom zbog dobrog kućnog reda

Upravitelj zatvora Damir Čumpek kako je sve odrađeno po proceduri i da su pravosudni policajci učinili sve što je u njhovoj moći. Na pitanje Provjerenog zašto su ga smjestili u prostoriju zajedno s ubojicom, Čumper ima interesantan odgovor.

”Stvar je naše procjene kako ćemo iskombinirati određenu sobu. Dakle, da zatvorenici međusobno štetno ne utječu jedni na druge. U konkretnom slučaju vodilo se računa da se zatvorenik smjesti u sobu koja je stabilna, koja funkcionira, u kojoj svi poštuju kućni red. To je bio i slučaj i u prvoj sobi i u drugoj sobi za vrijeme njegova boravka. Nažalost, on je kratko vrijeme uspio izdržati i u jednoj i u drugoj sobi”, rekao je upravitelj.

”Napravio sam puno zla, ali i odslužio sam neke stvari, ali ovo nisam zaslužio. Nitko nije ovo zaslužio. Ne osjećam se više kao muškarac. Kako da ja sad priđem curi nekoj? Kako? Ajde, priđem, a što dalje”, požalio se Stefan i najavio da će sve tužiti, ne zbog novaca, već zbog drugih koji su slične stvari proživjeli.