27-godišnjak iz Dugopolja koji je prije desetak dana brutalno pretučen u Vitezu, Vicko Dodoja, probudio se u ponedjeljak tijekom dana iz inducirane kome, piše Slobodna Dalmacija.

Vicko se cijelo vrijeme nalazio u teškom stanju u splitskoj bolnici gdje su se liječnici borili za njegov život, a sada mu se zdravstveno stanje poboljšava.

Sestra potvrdila da se probudio

Sretnu vijest potvrdila je njegova sestra Marija Dodoja.

"On se je probudio iz kome, sve prepoznaje samo što je još u svojevrsnom bunilu. Ne smije se još umarati, odgovorio je na najosnovnija pitanja poput onog kako mu se majka zove. Isto tako, prepoznao je sve one s kojima je bio, razgovarao je i s tatom koji mu je rekao da je nešto napravio, a Vice je rekao svaka čast… Kad se probudio kazao je da je žedan, eto….Dakle, probudio se, no još uvijek ne znamo pravo stanje, iako je ovo jedan veliki pomak.

U subotu je u Sinju bila misa za njega, svi smo se molili, bilo je masu svita, molili smo se za ozdravljenje. Otac se ujutro rano digao i išao je pješke u Sinja zavjetovati se Gospi za svog sina… Previše ljudi za Vicu moli i čudo se moralo dogoditi. Dat će Bog da to ide nabolje“, rekla je Vickova sestra za Slobodnu Dalmaciju.