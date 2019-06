MLADIĆ KOJEG JE UGRIZLA ZMIJA ISPRIČAO DETALJE: ‘Htio sam je spriječiti da ode prema djeci u vrtiću, ugrizla me za ruku i nogu’

Medijima se javio muškarac kojeg je u ponedjeljak u zagrebačkom naselju Zapruđe ugrizla zmija

Nakon što je njegova sestra medijima ispričala pojedinosti humanog djela koje je pošlo po zlu, za Jutarnji je o tome progovorio i K. K., kojeg je zmija ugrizla dok ju je pokušavao maknuti s ceste. Prebačen je vozilom Hitne pomoći u Kliniku za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”, gdje je otkriveno kako ga nije ugrizla otrovnica, već bjelica.

“Hodao sam puteljkom koji vodi prema dječjem vrtiću. Neki mladić je povikao: ‘Tu je zmija’. Rekao sam si u bradu: ‘Ajd’ da vidim kakva je to zmija’. Lako sam je uočio jer je imala 1,20 m, a možda i više. Budući da se zmija ne bojim, a lovio sam ih i prije, prišao sam joj kako bih ju pokušao usmjeriti da ne ide prema djeci koja su se igrala u neposrednoj blizini. Ali ona je nastavila puzati. Prešla je cestu i rinzol i došla na drugi dio gdje su automobili, taman nekoliko metara od vrtićke ograde. Nije mi ni na kraj pameti bilo primiti je rukom iako mi se učinilo da nije otrovna. Bila je srebrna sa žutim flekama. I kao da nije imala zube. Uzeo sam potrganu granu koja je ostala nakon nedavne oluje i u nju se zapetljala. I tada me ugrizla za ruku i za desnu nogu, koja mi je tek jutro poslije otekla”, kazao je nesretni mladić.

Zmija nekome pobjegla

Kaže kako mu nije bilo svejedno dok je čekao Hitnu pomoć, ali nakon što je četiri sata proveo u bolnici shvatio je da mu neće biti ništa. Isto su mu rekli i djelatnici Hitne koji su mu objasnili da bi do njihovog dolaska imao reakciju da se radilo o otrovnoj zmiji. Smatra da je zmija nekome pobjegla, jer kaže da nekoliko stanara Zapruđa ima terarije u svojim stanovima. Bez obzira na bolan ugriz smatra kako je ispravno postupio.

“Neki kažu da nisam trebao reagirati, ali osjećao sam da treba jer je na mojem mjestu moglo biti dijete pa bi imalo traume za cijeli život i nepotreban strah od životinje koja zapravo nije opasna i koja ne napada ako se ne osjeti ugrožena”, govori K. K. i dodaje kako će “zmije dirati i dalje i sklanjati ih s ceste jer zaslužuju živjeti”.

Djeca u opasnosti

Smatra kako dio krivice za ovaj događaj snose i komunalne službe. Ogorčen je zbog visoke trave po kojoj zmije pužu do hrane, odnosno do kontejnera za smeće oko kojih se skupljaju miševi. Kaže kako je to još jedna prijetnja za djecu.

“Pogledajte kolika je trava uz vrtić. Odraslim osobama je do koljena pa i više. Svi krate put, hodaju kroz nju, nitko ne očekuje zmije pa taman i one bezopasne. I na sve to još usput odbacuju smeće na travnate površine, pritom se ne zamarajući time da ono poziva životinje da dođu. I vrane čine svoju predstavu svaki dan kad razderu neku mačku pa njezine ostatke razvuku oko vrtića i onda naiđu miševi, a zmije jedu te iste miševe. I onda su opet u opasnosti djeca”, kaže K. K.

Sve više zmija u gradu

Odmah je pozvan i hvatač zmija koji ju je ulovio i pustio na slobodu u prirodnijem okruženju. Iz zagrebačkog Zoološkog vrta kažu kako dobivaju sve više poziva zbog zmija.

“Hvatač je na mjestu odmah održao prisutnim građanima edukaciju o neotrovnim zmijama. Naime, svaki dan dobivamo pozive o zmijama pa ili izlazimo na teren ili telefonski provodimo edukaciju o postupanju prema neotrovnim zmijama”, kaže Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba

Zmija je završila u skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu: “Kad sam čuo da su zmiju odveli u Dumovec, palo mi je na pamet da je udomim. Sad smo se već sprijateljili”, zaključio je ugrizeni 33-godišnjak.

