PRETUČENI MLADIĆ NAKON MJESEC DANA PROBUDIO SE IZ INDUCIRANE KOME: ‘Progovorio je, ne baš razgovijetno…’

Probudio se iz kome brutalno pretučeni mladić Ivan Mikuljan

21-godišnji mladić Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca, kojeg su huligani brutalno pretukli u centru Vinkovaca, probudio se iz inducirane kome javlja 24sata. U ekipi koja je prebila mladića bio je i Domagoj Culej, sin saborskog zastupnika Steve Culujea. Domagoj, doduše, nije bio jedan od onih koji su mu zadali udarce.

Mikuljan se nalazi i dalje na Odjelu intenzivne njege. Međutim, ako se oporavak nastavi uskoro bi mogao biti prebačen na drugi bolnički odjel. Liječnik je zadovoljan njegovim oporavkom, a sutra bi trebao neurokirurg iz Osijeka očitati CT, pa će se znati nešto više o daljnjem tijeku liječenja.

Počeo je govoriti

“Upravo sam bio kod bratića, on je počeo govoriti, istina nije to neki razgovijetan govor, ali se da razumjeti, pao i je i poneki osmijeh. Nisam ga želio puno ispitivati, uglavnom sam ga pitao za neke veselije teme, kada će mi pokazati svoj automobil i slično. Uglavnom me prepoznao, oči mu još nisu širom otvorene i eto dragi Bog je uslišio naše želje i zahvalni smo liječnicima KBC Osijek i ovdje u Vinkovcima što su poduzeli sve da spase našeg Ivana”, rekao je za 24sata bratić Mirko Klišanić.

“Pitao sam ga boli li ga, rekao mi je da je dobro da podnosi bol. Nisam bio siguran da li je potpuno došao k sebi, ali kada me je pitao jesam li još na bolovanju, onda sam shvatio da me prepoznao i da zna tko s njim razgovara. Istina glava mu se još pomalo trese, oči su mu napola otvorene ali nije niti čudo jer tek je izašao iz kome. Prije tri dana nije otvarao oči nije govorio samo je pružao ruku”, izjavio je Mirko.

Ivanov otac je presretan

“Proteklih dana davao mi je znakove da me čuje i da razumije što mu govorim, a kada sam mu u četvrtak poslijepodne došao u posjetu, odmah sam mu prišao i upitao ga kako je, a on mi je odgovorio protupitanjem: ‘Što si trebao?’. Teško mi je riječima opisati kako sam se u tom trenutku osjećao. Bio je to najljepši dar kojega sam mogao dobiti i jedan od najljepših trenutaka u mome životu”, izjavio je za Jutarnji list Ivanov otac koji je rekao da se ipak još uvijek nisu dotakli samog nesretnog događaja.

“Nisam ga želio s time opterećivati u ovoj fazi oporavka. Govorio sam mu kako njegov maleni nećak nikome ne dopušta da vozi njegov automobil i kako ga čuva samo za njega dok ne izađe iz bolnice, a Ivan je rekao da će ga kada izađe iz bolnice voziti tim automobilom gdje god bude htio”, rekao je Ivanov otac.