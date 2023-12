Dan nakon Božića 30-godišnjak je dobio priliku za novi život. Iz Njemačke mu je stigla jetra, piše Danas.hr. Bio je na respiratoru u vrlo teškom stanju, opacija presađivanja je napravljena u Kliničkoj bolnici Merkur.

Naknadno, Danas.hr je doznao da je transplantacija jetre mladiću u Merkuru uspješno završena u 23.30 sati.

Operacija je trebala ranije početi ali je kasnio avion. Još jedna hitna operacija obavit će se čim stigne organ avionom noćas oko 3 sata. Tada dolazi drugi tim za transplantaciju.

"To je mladi pacijent, imao je metaboličku bolest jetre, naglo mu se stanje pogoršalo i došao je na hitnu listu za transplantaciju", rekao je dr. Stipislav Jadrijević.

To su pacijenti u jako teškom stanju

Anesteziologinja je objasnila da su to bolesnici kojima su vitalni organi u zatajenju, ne samo jetra nego i bubrezi.

"Oni se nalaze na respiratoru, u komi su i trebaju suport što farmakološki, što s aparatima svih vitalnih sustava. To je kompleksno vođenje. Operaciju možemo usporediti s vrhom sante leda, a sve ono što čeka bolesnika i to vođenje je ono što je ispod površine. To je multidisciplinarno vođenje i vrlo je zahtjevno", rekla je anesteziologinja.

Prema zadnjim informacijama rekli su da će avion sletjeti najkasnije oko 19:30. Dr. Jadrijević otkriva da je KBC Merkur od 1998. transplantirao čak 1752 jetre, ali također transplantiraju i gušteraču, bubrege, tanko crijevo.

"To je veliki transplantacijski pogon", kaže dr. Jadrijević.