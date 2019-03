MLADI SVEĆENIK O MUČNOM SLUČAJU POBAČAJA BEZ ANESTEZIJE: ‘Patnja je posljedica zla, neka odaberu dobro’

‘Patnja nije odgojna metoda nego posljedica zla. Neka odabere dobro’, odgovorio je jedan mladi katolički svećenik na postavljeno mu pitanje o slučaju djevojek kojoj je, zbog prizova savjesti dežunrog anesteziologa, pobačaj obavljen na živo

Vijest koju su ovih dana prenijeli mediji, o ženi kojoj je u dubrovačkoj bolnici zbog priziva savjesti anesteziologa pobačaj obavljen na živo, iz svog je stručnog kuta objasnio i rastumačio katolički svećenik Tomislav Šagud. Ukratko, mladi svećenik smatra da je pobačaj zlo, odnosno posljedica zla pa one koje ne žele trpjeti bol trebaju odabrati dobro.

Index.hr prenosi Šagudove odgovore u jednoj raspravi na Twitteru na postavljeno mu pitanje: “Zaslužuje li žena koju nikako ne možeš odvratiti od abortusa da taj zahvat prođe bezbolno i dostojanstveno, ili je bolje da dobije patnju kao zasluženu kaznu i odgojnu metodu?”.

STRAŠAN SLUČAJ IZ DUBROVAČKE BOLNICE: ‘Zbog priziva savjesti svih anesteziologa u smjeni, ženi su pobačaj radili naživo’

‘Patnja je posljedica zla’

Šagud je ovako odgovorio: “1. Patnja nije odgojna metoda nego posljedica zla. Neka odabere dobro; 2. Tako možemo ukinuti sve zabrane; 3. Ovo nikako ne utječe na status čovjeka prije rođenja, što je tema ovdje.”

Šagud, međutim, nije ništa rekao o anesteziologu koji, odbijajući raditi svoj posao i dati anesteziju te time posredno nanoseći bol pacijentici, po toj logici stoji na braniku Dobroga naspram žene koja je, logikom koju slijedi Šagud, odabrala Zlo.

MUČNA ISPOVIJEST ŽRTVE SVEĆENIKA: ‘Silovao me je, pa dogovorio ilegalni pobačaj, a onda je ponovno dolazio…’

Iza pobačaja stoji Sotona

Na opasku iz spomenute rasprave na Twitteru da kukavički izbjegava konkretno odgovoriti na pitanje, Šagud je preusmjerio na jedan video koji je snimio i objavio prije otprilike dva tjedna i u kojemu 15 minuta iznosi, kako kaže, razumno i argumentirano objašnjenje zašto je protiv pobačaja.

U jednom trenutku on prepričava svoj razgovor s jednom časnom sestrom: “Zašto Sotona želi pobačaj, zašto on mrzi kada se rađaju djeca? Zato što se u očima djeteta vidi sjaj neba i što će biti više djece na zemlji, to će biti manje očaja, depresije i tuge, a sve više nade i radosti. Amen.”

“Pobačaj je patnja sa i bez anestezije, za dijete i ženu, zlo u korijenu i civilizirano društvo je dužno ga zabraniti. To ja mislim, a u videu sam razumno obrazložio zašto. Također mislim kako je nepotrebno nazivati nekoga kukavicom jer ne odgovara na pitanje na Twitteru”, zaključio je ovaj svećenik.