MLADI SPLITSKI SVEĆENIK PREBOLIO TEŽI OBLIK COVIDA, BIO I NA KISIKU: ‘Zdravstveno osoblje me zadivilo i posramilo, evo zašto…’

Splitski 28-godišnji svećenik don Josip Ulić s Mejaša prebolio je težak oblik koronavirusa. Nakon što je ozdravio, premda je broj vjernika u njegovoj crkvi smanjen, on i dalje nastavlja sa širenjem radosti i evangelizacijom. Od milja župljani ga zovu Don Mrvica jer je košarkaš visok 190 centimetara, a osim toga, on je organizirao misu za tragično stradalog košarkaša Kobea Bryanta, piše Slobodna Dalmacija.

Don Ulić se preko YouTube kanala obraća vjernicima te raspravlja o aktualnim temama koje muče mlade ljude te je zato bilo neobično što je u posljednje vrijeme bio neaktivan. Premda je riječ o sportašu u dobroj formi, svećenik je bio snažno pogođen koronavirusom. No, nakon što je prebolio Covid, don Ulić se vratio na YouTube.

‘Čuvajte jedni druge!’

“Dugo sam s distance promatrao Covid-19, a onda sam ga susreo. Uhvatio me dobro, stegao, ali sam, Bogu hvala, na kraju preživio… Dragi prijatelji, imao sam gotovo sve simptome korone koje možete pronaći na internetu. Izdvojit ću neke: otežano disanje i gubitak daha, bol i pritisak u prsima, gubitak sposobnosti govora i kretanja, visoka temperatura 15 dana, jaka glavobolja, gubitak osjeta okusa i mirisa, umor… Bio sam 12 dana u bolnici i oko tjedan dana na kisiku.

Nakon gotovo dva mjeseca velike borbe, tu sam sa svima vama. Dobro sam, no, i dalje se oporavljam. Hvala svim medicinskim sestrama, čistačicama, doktorima i tehničarima na bezuvjetnoj brizi i ljubavi. Hvala mojoj obitelji! Hvala i svima vama na ljubavi i molitvama, na brojnim poruka i pozivima. Posebno hvala brojnoj djeci i mladima koji su za mene molili.

Kažu: ‘Što te ne ubije, to te ojača!’. Zato, još jači nastavljam dalje hoditi ovim životom s dragim Bogom i svima vama. Što sam iz ovoga naučio? Puno toga… Više o tome u idućim objavama i videima. Sve vas volim i za vas molim. Čuvajmo jedni druge! Pozdrav u Kristu!”, prenosi Slobodna Dalmacija objavu don Ulića na Facebooku.

Zadivljen i posramljen radom bolničkog osoblja

Na svom YouTube kanalu splitski svećenik je detaljnije opisao borbu s Covidom pa tako onima koji su također zaraženi pružio razumijevanje i utjehu. Don Ulić se još uvijek nakon 50 dana oporavlja od virusa, ali i dalje potiče vjernike da se u teškim situacijama fokusiraju na dobro. U jednom je videu komentirao zašto je ostao zadivljen bolničkim osobljem.

“Kada sam vidio bolničko osoblje, bio sam oduševljen njihovom brigom i predanošću prema meni, ali i svim drugim bolesnicima na odjelu, no bio sam posramljen kada sam vidio kako liječnici, sestre, službenici, čistačice, brinu o svima koji su im povjereni, a koliko u usporedbi s njima ja loše brinem. To me potaklo da o ljudima koji su mi poslani, još više i bolje brinem”, istaknuo je svećenik u videu u kojem je govorio što je naučio tijekom borbe s virusom.

