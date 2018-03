MLADI SDP-OVAC PRIJAVIO PRIJETNJE DOBIVENE ZBOG PISMA GLASNOVIĆU: ‘Rekli su mi da zbog članstva u SDP-u moram biti spreman na prijetnje’

Nakon što se u petak javno požalio da policija nije reagirala na njegove prijetnje, član SDP-a Jure Zubčić ipak je danas ekspresno ponovno pozvan u policiju.

Zubčić je prijetnje dobio nakon što se otvorenim pismom obratio saborskom zastupnik Željku Glasnoviću. U njemu ga je prozvao zbog podrške ministru financija Zdravku Mariću čiji se opoziv tražio u Saboru. No, svoju podršku članu Vlade Glasnović je uvjetovao premijeru Andreju Plenkoviću, i tek nakon što su njegovi zahtjevi načeln prihvaćeni, digao je ruku protiv Marićevog opoziva.

Mladi SDP-ovac tada mu je među ostalim poručio: ‘…Želim da znate da ima nas mladih, koji nećemo šutjeti protiv uvredljivih i fašističkih izjava. Ima nas mladih koji nećemo odustati da ovu državu učinimo barem malo boljom i otvorenijom. Ima nas mladih koji nećemo dozvoliti da krojite našu državu u kojoj će jedino dopušteno mišljenje biti vaše mišljenje. Neće proći! No passaran!!!’



Prijeteća porukua na Facebook-u

Vrlo brzo putem Facebooka dobio je brojne prijetnje. Jedna ga je i posebno uznemirila: ‘Dobivam neke informacije iz RH da ga puno nešto kenjaš…raspitaj se kod index-ovog Babića tko ti je poslao ovu poruku. Dragovoljac-stranac 1991-1996, Talijanski Židov, snajperist-pirotehničar sa inpozantnim stažem od 16 g. profesionalne službe (5.g. Sayeret Matkal Unit – IDF) Nastaviš li kenjati po Domovini za koju sam se borio morati ćeš paziti kad otključavaš auto i pališ žmigavac u vožnji. Ne moram osobno dolaziti u Zadar, dovoljno je da samo kontaktiram svoju ‘vezu’ iz Izraelske Agencije “M”! Trenutno sam u Vukovaru o sutra letim za Rim…ali imati ću te na umu jer Branitelji u RH nemaju muda za radikalne “poteze”. ZaDomSpreman – hrvatskoj doživotno vjeran!’.

No kada ju je prijavio zadarskoj policiji dobio je odgovor kako to nije prijetnja.

Što je zapravo prijetnja?

‘Pokazao sam poruku u policiji, a policijski službenik me uvjeravao kako to nije prijetnja. Otvorio je Kazneni zakon i uvjeravao me kako se ne radi o prijetnji. Policijski službenik je rekao: ‘Ali on nigdje decidirano ne kaže da će vam dignuti auto’ i tvrdio je kako oni reagiraju samo na izravne prijetnje. Pitao me je li me strah i rekao je: ‘Ako vas nije strah, zašto da postupamo’ i uvjeravao me kako to nije prijetnja i kako bi oni to odbacili. Dodao kako prijetnja nije subjektivan osjećaj te kako je u bilo kojem trenutku mogao reći da ga je strah, ali kako to nije poanta njegove prijave’, ispričao je Zubčić za Index , koji je analizirao i ostale prijetnje s društvenih mreža zbog kojih je ovih dana bilo više uhićenja.

Dvije osobe uhćene su zbog prijetnji premijeru Plenkoviću, jedna zbog pozivanja na mržnju protiv zastupnika Željka Glasnovića, Brune Esih i Dabora Steira, te još jedna zbog prijetnji biskupu Vladi Košiću.

Policajac je Zubčiću objašnjavao i da je on uvrijedio zastupnika Glasnovića svojim otvorenim pismom, a da kao aktivni član SDP-a i mora biti spreman na primanje prijetnji. Budući da od 7. svibnja kada je podnio prijavu nije dobio nikakvu povratu informaciju Zubčić se na to javno požalio, pa je već za danas dobio novi poziv iz Policijske uprave zadarske.