MLADI NA JARUNU OSTAVILI VIŠE SMEĆA NEGO IKAD – ČAK 20 KUBIKA: Civilna i zaštita i policija kažnjavali kršenje mjera po cijeloj zemlji

Uočeno je pet kršenja mjera u dvije županije te su policajci utvrdili 10 prekršaja

Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj je i danas visok te iznosi 1.790., dok je 18 osoba preminulo. Premda su prošlog tjedna najavljene strože kontrole, baš zbog neformalnih okupljanja, na Jarunu je sinoć stotine mladih do ujutro ostavilo nevjerojatnih 20 kubika smeća. Inače, to je više nego ikada.

Kako javlja RTL Danas, u kontroli diljem zemlje bili su inspektori civilne zaštite i policija pa su obavili skoro 3.000 nadzora i utvrdili kršenje epidemioloških mjera. Zagrepčani su pred kamerama komentirali da bi oni koji se okupljaju trebali čistiti za sobom. “Ništa drugo, neka čiste”, komentar je jednog stanovnika metropole.

“Mislim da ima dovoljno kanti za smeće da se može smeće odlagati” i “Neka se okupljaju što se mene tiče, podržavam”, neki su od komentara građana Zagreba u vezi hrpetine smeća na Jarunu.

“Nisam imala prilike osobno vidjeti, ali znam za takve situacije, to je moguće da se dogodi, trebale bi veće kontrole, nadzor i edukacija, ali kako to potpuno spriječiti, stvarno ne znam. Možda bi sociolozi mogli više reći”, rekla je za RTL Danas Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja HZJZ-a.

KOD HNK ‘STRAŽARILI’ ZBOG MLADIH, A NA JARUNU IH NISU DIRALI: Provjerili smo kako izgleda masovni tulum kod Malog jezera

Rezultati pojačanog nadzora

Inspektori civilne zaštite sinoć jučer su obavili 549 nadzora i zbog kršenja mjera 13 puta usmeno upozoravali te su izdali jedan prekršajni nalog. Riječ je između ostalog bila o nenošenju maske i kršenju fizičke distance.

Više od 2.000 nadzora obavili su policijski službenici. Uočeno je pet kršenja mjera u dvije županije te su policajci utvrdili 10 prekršaja. Najviše zaraženih danas je u Zagrebu, čak 317 novih slučajeva.

“To je u odnosu na jučerašnji broj nešto malo manje, što je dobar znak da nije više – još je prerano za išta zaključivati, ali dobro je da nije značajno veći broj u odnosu na jučer”, jasno je epidemiologinja Nemeth Blažić.

BRITANSKI SOJ DOMINIRA HRVATSKOM: Stručnjakinja objasnila kako se razvijaju simptomi; ‘Dosta je mlađih u bolnicama…’

Sve više županija traži strože mjere

Strože mjere zatražilo je više županija. Tako su u Karlovačkoj županiji maske obavezne na otvorenom i to bez obzira na razmak. “Moramo se pridržavati toga i to je to. Mi smo penzioneri, ja sam rizična skupina. Nosimo maske kad iziđemo”, komentirala je jedna karlovačka umirovljenica.

Do 11. travnja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na snazi su strože mjere. U gotovo cijeloj županiji ugostiteljski objekti ne rade, a i nema okupljanja više od 15 ljudi.

“Nemam komentara jer nema logike, ne mogu to ni komentirati”, “To nije normalno, jer ako se budemo tako ponašali nećemo iz ovoga nikad izaći. Mislite da se svugdje treba zatvoriti? Ako je u nas zatvoreno, onda bi trebalo biti i na Korčuli”, “Nema tu puno razmišljanja, mjere su takve. Brojevi su skočili zaraženih. Je li na Korčuli slično kao na Orebiću – to ne znam”, glase komentari građana Orebića pred kamerama RTL-a Danas.

Odgovor na pitanje je li na Korčuli slično kao na Orebiću – ne, nije isto. Danas je na Korčuli petero zaraženih, a terase restorana i kafića su otvoreno. Ono što dijeli zatvoreni Orebić od otvorene Korčule je 15-minutna vožnja trajektom.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.