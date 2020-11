MLADI LOŠINJANIN PRODAJE ZRAK SA SVOG OTOKA: ‘Korištenje mojih bočica kisika pomaže Covid pacijentima’

Ovaj mladić kaže da udisanje čistog zraka s njegovog otoka neće riješiti probleme ljudi, no da im može malo olakšati muke

Lošinjanin Ivan Volarić doslovno prodaje zrak sa svog otoka za koji tvrdi da pomaže i kod koronavirusa. Zrak na Malom Lošinju vrlo je čist, što su potvrdila i istraživanja te se nalazi u prvoj kategoriji kakvoće te u sebi ima morsku sol i ostale minerale Jadranskog mora, ali i kapljice eteričnih ulja ljekovitog mediteranskog bilja.

“Upravo taj prirodni ljekoviti aerosol na bezbroj načina pozitivno djeluje na cijeli dišni sustav”, govori Volarić za 24sata. Lošinjski zrak koji prodaje upakirao je u prikladne bočice i ponudio ga svima jer nema svatko priliku udisati kvalitetan zrak. Ovaj mladić kaže da udisanje čistog zraka s njegovog otoka neće riješiti probleme ljudi, no da im može malo olakšati muke.

Zrak se može udisati i preko maske

Otočanin je s realizacijom svoje ideje počeo 2016. godine kada je otvorio obrt Air Rio pa je bočice zraka punio korak po korak. Prvo je imao fokus na tržište Indije i Kine, država koje imaju iznimno loš i zagađen zrak. Dakle njegov proizvod je trebao ljudima olakšati disanje u svakodnevnom životu. Inače, Volarićeva tvrtka je prva u Europi koja se bavi ovim poslom te izvozi na tisuće bočica pakiranog zraka. Taj zrak može se udisati i preko maske.

“Primarni smisao našega komprimiranog zraka nije isključivo pomoć ljudima u područjima onečišćenog zraka, no percepcija i prihvaćanje ovog proizvoda u takvim područjima bitno su drukčiji nego kod nas, gdje, nasreću, nemamo takvih problema. U Hrvatskoj je čist zrak relativno normalna stvar, tako da u biti nismo ni svjesni koliko smo sretni i koliko često tu činjenicu olako shvaćamo.

Lošinj je poznat po lječilišnom turizmu, a i po svojoj blagonaklonoj mikroklimi. Još 1892. godine otok je zakonom proglašen klimatskim lječilištem i mnogi su pripadnici carske kuće Habsburgovaca, poput cara Franje Josipa, carice Elizabete, nadvojvode, carskih dvorjana i aristokracije te imućnih pripadnika jačega građanskog sloja, dolazili boraviti na Lošinju. Dakle, više od 125 godina tradicije. I dan-danas mnogi dolaze na Lošinj upravo zbog respiratornih problema, pa se s pravom može smatrati lječilišnom oazom, što pogotovo osjete oni koji dolaze s kontinenta”, objašnjava mladić za 24sata.

Rekreacijski kisik na cijeni za vrijeme pandemije

Proces prikupljanja zraka nije lak jer se mora paziti na svaki detalj te se svi parametri moraju poklopiti. Proces zahtijeva neprestano praćenje kvalitete zraka na Malom Lošinju i kada su svi faktori zadovoljeni, dakle od indeksa kvalitete, vlažnosti zraka, smjera vjetra, lokacije i doba dana, zrak se puni specijalnim mobilnim kompresorima. Za razliku od onih klasičnih, ovi zadovoljavaju stroge norme čistoće zraka.

Prikupljeni zrak se onda prebacuje u male limenke. Koristi se tako da se poklopac, koji je ujedno maska, podigne, prisloni na usta i nos pa udiše. Mladi izumitelj objašnjava da se uzorci redovito šalju na analizu u Javni zavod Andrija Štampar. “Nalazi su uvijek odlični”, kaže on. Osim čistog komprimiranog lošinjskog zraka koji se nalazi u Pure air proizvodima, firma ima još jedan proizvod koji je došao do izražaja za vrijeme pandemije korone.

Radi se o Oxygen proizvodima, odnosno rekreacijskom kisiku. Riječ je o kisiku veoma visoke čistoće, od čak 99,5 posto te je prvenstveno namijenjen rekreativnim i profesionalnim sportašima. Ovaj proizvod pomaže im kod regeneracije i povećanja izdržljivosti.

“U ovo doba pandemije unošenje dodatnih količina kisika je iznimno korisno što potvrđuje i struka. U vremenima prije pandemije koronavirusa taj kisik dobro dođe profesionalnim i rekreativnim sportašima, no u današnje vrijeme ima puno veću vrijednost. Oboljeli od Covida-a 19 najčešće imaju respiratorne tegobe, a korištenje ovakve bočice s kisikom može im dati mogućnost da si pomognu u lakšim i blažim oblicima bolesti. Također, oni bolesnici koji će zahtijevati najteži vid liječenja, a to je pomoć respiratora, mogu korištenjem ovako komprimiranog kisika u kućnim uvjetima kupiti dragocjeno vrijeme do dolaska hitne pomoći i do zbrinjavanja u bolnici odnosno respiratornom centru te potencijalno spasiti svoj život”, govori mladić s Lošinja za 24sata.