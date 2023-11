Posljednji zapovjednik obrane Vukovara Mladi Jastreb - Branko Borković, sjeća se svih 25 Kolona sjećanja. On je, zapravo, obilježavanje pada Vukovara započeo i prije.

"Ne da se sjećam samo prve kolone, zapravo sam sa zapovjednicima započeo još 1993. bacanjem vijenaca u rijeku Vuku u Nuštru i tako smo nastavili sve te godine, uključujući 1998., kad smo imali veliki skup ispred hotela Dunav, otkud smo otišli na groblje, gdje je sve još uvijek bilo friško zbog masovnih ekshumacija", prisjetio se Borković na N1 televiziju. Ponosan je u ono što danas predstavlja 18.11.

"I ranije sam znao govoriti o tome da je narod prepoznao svoj temelj, svoju bit i rekao što misli o tome. Jer, nitko nikoga nije tjerao, mi smo nastavili s obilježavanjem, a to je potom postajao sve veći skup. Prvi put je državni vrh došao 2001. i otad je to postala prešutna obaveza državnog vrha. Mi očekujemo da na taj dan iskažu zajedništvo i zajedno postave vijenac, da bar taj dan budu dostojanstveni", dodao je Mladi Jastreb.

U početku je bilo teško - bili samo branitelji koji su preživjeli

Taj dan, Dan sjećanja, u međuvremenu je proglašen državnim blagdanom i neradnim danom. Baš zbog toga, ljudi se sada lakše mogu osvrnuti na Vukovar, ali i posjetiti ga.

"Imamo veliki događaj iz 2006., a to je homilija kardinala Josipa Bozanića, gdje je Vukovar postao mjesto hodočašća mučenicima za domovinu. Crkva je odradila ogroman iskorak jer je prepoznala bilo naroda i to je na neki način garancija da će kao takvo opstati, bez obzira na svjetovne vlasti i zakone", kazao je Borković.

Ipak, priznao je i koliko mu je prvih godina bilo teško jer su, u početcima, bili samo oni - branitelji koji su preživjeli, a kasnije se sve više širilo.

"Iako smo stariji i teže hodamo, dok smo živi, hodat ćemo. Vukovar je prekrasan grad danas. Zaliječio je vidljive ratne rane i poželjan je za život, a nadam se da će imati i broj stanovnika kao u poratno vrijeme", rekao je Mladi Jastreb. Ipak, postoje neki prijepori uoči obljetnice.

"Hrvatska postoji nekoliko desetljeća, članica je Europske unije i trebali bi se kultivizirati i početi pridržavati zakona. Ono što očekujem je da se Grad Vukovar i županija Vukovarsko-srijemska, kao i Vlada, Sabor i predsjednik, nauče sukladno tome ponašati. Grad Vukovar je domaćin, ali ne može nama određivati tko će voditi kolonu i kako će se tko ponašati. Preporučio bih gradonačelniku Vukovara da kontaktira načelnika općine Marija Bistrica pa ga pita kako se organizira hodočašće. Jer, ovo je hodočašće koje ima veću dimenziju od jednog grada", kazao je Boris Borković.

'Tražimo da se vrate korak unazad pa vrate dostojanstvo kako bi trebalo i biti'

Plakat je prvi izazvao prijepore, ali i to što će HOS predvoditi kolonu te da nisu poželjni oni kojima smeta HOS-ov slogan “Za dom spremni”.

"Čudi me da nije raspisan javni natječaj za plakat, čime se otvorio prostor za političke manipulacije. Jedna je stvar ako gradonačelnik nastupa kao gradonačelnik, a drugo ako nastupa kao predsjednik stranke. To je pokušaj politizacije i s jedne i druge strane. Tražimo zato i od jednih i od drugih da se vrate korak unazad pa vrate dostojanstvo kako bi trebalo i biti. Što se tiče branitelja Vukovara, HOS-ovaca, oni su od dolaska u Vukovar bili sastavni dio 204. brigade i unutarnje raspoređeni. Nitko nikad od branitelja Vukovara nije nikoga dijelio od onih koji su došli braniti grad. Osobno sam bio na visokim vojnim dužnostima i radio sam intenzivno na legalizaciji svih pripadnika HOS-a. Ne stoji da je netko nekoga zanemario, ali ono što moramo dati do znanja je da se ne može sotonizirati pripadnike HOS-a ako nose svoje znakove jer imaju pravo na to. Kao što se ne može ni druge", objasnio je Mladi Jastreb.

Ipak, izgleda da smo podijeljeno društvo, kazao je Borković, a Vukovar mora biti mjesto dostojanstva, "bila to lijeva ili desna skupina populacije hrvatskog naroda". Treba, dodao je, hodočastiti kako je to primjereno.

"Mislim da neće biti dvije kolone jer nemaju snage za to, snaga jedinstva je jača. Što se plakata tiče, nebitni su, bitni su svi ti ljudi koji će doći tamo. Možda veći problem koji vidim jest što se svih ovih godina osjećam kao neki otirač. Kao i svi branitelji Vukovara. Očekujemo dostojanstvo prema nama koji smo živi, kao i onima koji su poginuli", kazao je Borković pa dodao:

"Misle da su važni ako se istaknu kroz godišnjice. Osobno me uvrijedilo u Kninu da se zapovjednike ne pozdravlja, ali se pozdravlja nekoliko metara raznih dužnosnika za koje se ne zna tko su. Oni su došli zbog nas, ne mi zbog njih."

'Lovi se vrijeme, kao u dva mandata ove vlade. Ali, ništa se nije učinilo'

Ipak, kopka ga kao i svake godine, postojanje tzv. Manolićeve komisije, odnosno izvješće državne komisije o Pripremi i vođenju obrane Vukovara, kojoj je predsjednik bio Josip Manolić. Naime, na 50 je stranica kronološki ispisano viđenje obrane Vukovara. Prepuno je konstrukcija koje su trebale dokazati da su Mile Dedaković Jastreb i ljudi iz njegova okruženja u suradnji s tadašnjim predsjednikom HSP-a Dobroslavom Paragom uz pomoć jugoslavenske obavještajne službe zapravo radili na rušenju ustavnopravnog poretka Hrvatske.

"Nažalost, do dana današnjeg nije se dogodio pozitivni pomak. Bilo je fiktivnih pokušaja i na tome sve još uvijek stoji. Evo, 23.11. ove godine će biti 32 godine kad sam otet, nasilno zatvoren i vođen na ispitivanje kod Josipa Perkovića. Nitko za to nije proglašen krivim, niti je za to odgovarao. Iako su oni to učinili kako bi diskreditirali obranu Vukovara, ona je spasila Hrvatsku", kazao je razočarano Borković pa istaknuo da je sa svim premijerima i predsjednicima bio u kontaktu, ali ništa…

"Pokušavaju u smislu čine dobre volje i na tome ostane. Lovi se vrijeme, kao u dva mandata ove vlade. Ali, ništa se nije učinilo. Još uvijek nemam vukovarsku spomen medalju Sabora, kao što nemam ni za mirnu reintegraciju. Ne znam zašto je to tako, 'oni' znaju. Teško mi je govoriti o nečemu kad ne znam, to je kao zavjesa, ne možete dublje prodrijeti. Svaki put kad se mijenjaju premijeri i predsjednici, čude se. Znate li da je Josip Manolić oteo imanje obitelji Krnjević, posljednjeg predsjednika HSS-a. Hoćemo li na tome graditi Hrvatsku? Mi smo je stvorili, ne ustaše ili partizani. Mi smo bili potomci ustaša i partizana, a zajedno smo je izgradili”, zaključio je Branko Borković.

