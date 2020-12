MLADI HRVATSKI POLJOPRIVRENIK JEDAN OD NAJBOLJIH U EUROPI: Proizvodi konoplju koja je njegovu djedu produljila život

Konoplja je njegovu djedu produljila život, a njemu donijela pregršt priznanja. On je najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik i treći najbolji u Europi

U nekim drugim vremenima Zvonimir Kalić sada bi uživao, a ne online sudjelovao u ceremoniji proglašenja najboljeg mladog poljoprivrednika Europe. Iako nije ponio tu titulu može se pohvaliti osvajanjem trećeg mjesta u najvažnijoj kategoriji šampiona hrane u poljoprivredi, javlja RTL.

“Sretan sam i ponosan. Najiskrenije. Biti u šest zemalja u kategoriji šampiona hrane, to je stavrno jedna velika čast i jedna jako lijepa prilika. Ja sam se u ovih godinu i pol dana trudio maksimalno doprinijeti da Hrvatsku predstavim što kvalitetnije u Europi, svoju proizvodnju, svoju obitelj sve što smo napravili”, rekao je za RTL Danas Zvonimir Kalić.

Industrijsku konoplju ekološki proizvodi na nešto više od 20 hektara, a od nje pravi ulja, brašno, proteine, čajeve i raznu kozmetiku. Ima više od 30 proizvoda. Njegovi proizvodi od konoplje pomažu i kod zdravstvenih tegoba. Ovo priznanje na razini Europe, samo mu daje dodatni vjetar u leđa.

Zahtjevna kultura za uzgoj

“Poticaj je zaista veliki, zato što smo odlučili brendirati naše proizvode, staviti ih pod jednu zajedničku našu poljoprivrednu marku, proširiti proizvodnju i ako nađemo nekakvo adekvatno tržište za nas, onakvo kako treba biti, onda ćemo i educirati druge poljoprivrednike da budu meni support”, kaže Kalić.

A pomoć je u ovom poslu potrebna. Industrijska konoplja zahtjevna je kultura za uzgoj, a njoj, zajedno s članovima obitelji radi i po cijele dane. “Kad pogledamo srce sezone ujutro se dižemo u 5,6 sati, pa se radi do 10, 11 ili čak 12 sati navečer. Bude to sa pauzama ali bude to puno, puno posla, rada i truda. Obitelj i ja, roditelji, teta. Nekako stojimo maherski, guramo svaki dan prema naprijed, kopamo, ne damo se”, zaključuje Kalić optimistično.

Srećom, kada dođe vrijeme berbe, broj radnika naglo se poveća. Tada u pomoć priskaču i prijatelji, poznanici pa i mnogi drugi kojima je sve ovo jedan veliki doživljaj.