MLADI EKONOMIST IMA IDEJU: ‘Suludo je da u Hrvatskoj postoji porez na rad, evo što bih ja napravio’

U Hrvatskoj se od poreza na dohodak prikupi svega oko 12 milijardi kuna, tek nešto više od 3 posto BDP-a

Mladi ekonomist Ivica Brkljača predložio je da Hrvatska potpuno ukine porez na dohodak. U tekstu objavljenom na Facebooku pod naslovom “Kad bih ja bio ministar financija” iznosi točke svog potencijalnog programa u slučaju dolaska na vlast i kaže da je oporezivanje rada jedan od najštetnijih poreznih oblika uopće.

“Totalno mi je suludo da on uopće postoji, a kamoli da se oporezuje progresivno i visokim stopama, što je slučaj u Hrvatskoj i europskim zemljama. OK je ako želimo solidaran mirovinski i zdravstveni sustav, dakle neka doprinosi ostanu (bilo bi i tu promjena, ne brinite), no sami porez na dohodak – postaje prošlost”, napisao je Brkljača.

Dodaje da se u Hrvatskoj od poreza na dohodak prikupi svega oko 12 milijardi kuna, tek nešto više od 3 posto BDP-a te da se u četiri godine mandata može pronaći potreban prostor u proračunu, ne čak ni famoznim velikim rezovima, već samo zamrzavanjem rashodne strane proračuna, tj. sav rast prihoda koji prati nominalni rast BDP-a iskoristio bi za navedeno porezno rasterećenje.

‘Jedina zemlja EU koja ne oporezuje rad’

“Uopće ne sumnjam da bi cilj bio ostvaren i prije kraja mandata, a rezultati bi bili spektakularni (malo zvučim k’o Trump). Hrvatska, jedina zemlja EU koja ne oporezuje rad: balkanski tigar u nastajanju”, piše Brkljača.

“Drugi četverogodišnji mandat, koji bih tražio od birača na temelju isporučenih rezultata u prvom mandatu, imao bi svoj jednako ili nešto manje atraktivan glavni cilj: imati najnižu stopu poreza na dobit u EU!”, stoji u Brkljačinom tekstu.

Nema političkih ambicija

“Recimo da budemo samo malo bolji od Estonije (koja ima 0% poreza na dobit i 20% na isplaćenu dobit – mi uvedemo 15% na isplaćenu dobit i to je to)”, kaže Brkljača.

U zaključku ističe da bi samo s ova dva poteza nakon dva mandata ostavio “zemlju dinamičnog gospodarstva koja je poznata po tome da nema poreza na dohodak te da ima najniže stope korporativnog poreza u EU”. Na kraju napominje da nema političkih ambicija.

