Novska postaje najzaigraniji grad. Budući Centar gaming industrije imat će zgradu fakulteta, studentski dom, ugostiteljski i sportski objekte te moderno opremljen studio. Inkubator za testiranje videoigara imat će čak 2 i pol tisuće sjedećih mjesta.

"Centar gaming industrije ovakve vrste ne postoji u Hrvatskoj, bit će jedinstven u Europi i svim ovim našim okolnim zemljama", kaže Andreja Šeperac, ravnateljica Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije, za RTL Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U njemu će biti 200 radnih jedinica u koje će se useliti stručnjaci za videoigre. Taj plan preseljenja ima i Mladen sa svojim sedmeročlanim timom.

Iz Ozlja i Lovrana doselili u Novsku

"Glavna stvar je u biti taj kampus i fakultet koji bi nove ljude osposobio i to bi nam bila glavna stvar da možemo tamo odmah naći nove radnike, i ti moderni ured koji bi nam pomogli da bolje odrađujemo svoj posao", kaže Mladen, vlasnik tvrtke za proizvodnju videoigara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On se zbog gaminga i videoigre koju stvaraju u Novsku doselio iz Ozlja, a Josip Valić iz Lovrana. Jučer mu je bio prvi radni dan.

"Mene je prvenstvo u Novsku dovelo to što sam vidio da postoji edukacija u sklopu pisma inkubator, to me zanimalo, volim videoigrice, radio sam 3D moderiranje i shvatio da je to dosta zanimljiva branša", kaže Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Župan: 'Očekujemo i dalje veliki dolazak mladih'

Gradit će se na devet hektara u Poduzetničkoj zoni. Sve to koštat će 60 milijuna eura, a financirat će se europskim novcem Fonda pravedne tranzicije. Sisačka rafinerija je prošlost ove županije, gaming budućnost.

"Očekujemo i dalje velik dolazak mladih, ostanak mladih s obzirom da je ovo industrija za koju su mladi dosta vezani", kaže župan sisačko-moslavački Ivan Celjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je sve pokrenuto, sadašnji ministar Marin Piletić bio je gradonačelnik.

"Već sada postojeći inkubator je privukao mlade dizajnere i gejmere iz Slovenije i Srbije, Belgije koje surađuju s tvrtkama koje su ovdje osnovane, vjerujem da će ovaj centar biti ne samo hrvatski centar gejming industrije nego i u neposrednom susjedstvu", kaže Piletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbrže rastuća industrija se ozbiljno zavrtjela u jednoj od najsiromašnijih županija. Centar bi trebao biti izgrađen do 2027., a već sad igre iz Novske putuju u cijeli svijet.

POGLEDAJTE VIDEO: Turniri, navijači i komentatori: Nije nogomet već gaming! 'Djeca gamingom mogu zaraditi i do 3 000 eura mjesečno'