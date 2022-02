Pelješki most prošao je tehnički pregled, a prema riječima predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića ubrzo će biti otklonjeni i manji nedostaci koji su uočeni u prometnoj opremi.

"Svi ti manji problemi mogu biti otklonjeni u vrlo kratkom roku, radi se samo o prometnoj opremi. Ono što moram naglasiti je da će uporabna dozvola za most biti izdana zajedno s pristupnim cestama", kazao je Škorić za televiziju N1 te dodao kako će uočeni nedostaci biti uklonjeni već tijekom veljače.

Inženjeri u most ugradili - krunicu

Vezano uz gradnju Pelješkom mosta, ovih dana je otkriveno i da su u njega inženjeri Ivica Granić i Franko Berović ugradili - krunicu, piše Hrvatska katolička mreža. Ivica Granić na poklon je dobio Domovinsku krunicu, s križem kneza Branimira, od obiteljske prijateljice i upravo je tu krunicu odlučio staviti u Pelješki most.

"Domovinska krunica mi se učinila jako lijepa i simbolična jer ima crveno-bijela zrnca koja podsjećaju na našu šahovnicu. Osim križa kneza Branimira na njoj se nalaze i Gospine slike iz svih većih marijanskih svetišta kako u Hrvatskoj tako u Bosni i Hercegovini", rekao je i dodao da su se Berović i on prije godinu dana popeli na vrh pilona S7, koji se nalazi sto metara iznad mora, potom su se pomolili i ubacili krunicu.

U most Ston postavljen najveći segment čelične konstrukcije

Radovi na samom Pelješkom mostu su gotovi, no sada je fokus bačen na gradnju prilaznih cesta i svojevrsnog "mlađeg brata" Pelješkog mosta, a to je most Ston. Ovih dana na njega je postavljen najveći segment čelične konstrukcije toga mosta. Škorić je rekao da bi u ljeto ove godine mogao u promet biti pušten Pelješki most, odnosno 25 kilometara nove dionice, dok bi do kraja godine trebale biti završeno i još 7 kilometara dionice koja uključuje i dva tunela i most Ston koji ih povezuje.

"Kada bude sve gotovo, projekt počinje u Komarni i završava u Doli, na D8", objasnio je Škorić kako na kraju izgledati prometno povezivanje juga i ostatka Hrvatske.