U posljednjih nekoliko mjeseci rastu cijene apsolutno svega i nema što nije poskupjelo - od energenata pa sve do hrane. Zbog upumpavanja velikih količina novca u sustav što je bila reakcija država na koronakrizu, ali rata u Ukrajini koji i dalje traje, ne zna se kada će se situacija s cijenama primiriti. Zbog svega su na mukama posljednjih tjedana i mladenci kojima se najavljuje da bi njihove svadbe iduće godine mogle biti puno skuplje nego što su planirali i očekivali.

Naime, upravo taj "nemir" na tržištu budućim mladencima stvara grč u želucu, jer im se već sada najavljuje da će cijene ići gore, a najgore od svega je što nije poznato koliko će točno te cijene rasti i koja će biti finalna svota menija po osobi. "Zbog aktualne situacije, niti sami vlasnici sala za vjenčanje ne znaju još točno koliko će cijene rasti. Problem je što oni čekaju nove cijene dobavljača i tek će tada moći finalizirati cijene prema nama. A još veći problem je što će se to znati tek nakon nove godine, odnosno uoči iduće sezone vjenčanja", govori nam buduća mladenka s kojom smo razgovarali.

100 eura po osobi

S jedne strane, dodaje, razumljivo joj je da zbog cjelokupne situacije niti vlasnici restorana i prostora u kojima se održavaju vjenčanja ne mogu trenutno formirati cijenu s obzirom na situaciju kakva je na tržištu, no s druge strane joj sve to stvara stres pošto će se krajnje cijene u konačnici odraziti na njih. "Zakapariti salu sada u ovim uvjetima je užasno. Jedina dobra stvar je što su vlasnici prostora za vjenčanja zaista fer pa unaprijed otvoreno kažu kako stvari stoje, odnosno da su cijene trenutno takve, no da takve neće ostati", govori nam naša sugovornica.

Druga naša sugovornica s kojom smo pričali kaže nam da su se ona i budući suprug već pomirili s činjenicom da će po osobi vjerojatno morati iskeširati oko 100 eura za "stolicu".. Mjesto koje su odabrali za proslavu i inače je nešto skuplje u odnosu na druge lokacije u toj sredini, no cijena će im do iduće godine kada planiraju vjenčanje biti još i veća. "Mi smo se pomirili s tim, i nažalost nigdje nije bolje. Svuda su cijene visoke", kaže nam.

"Ako želimo imati svadbu iduće godine, jednostavno moramo pristati na te uvjete i pomiriti se s tim da ćemo više platiti", dodaje.

Zbog cjelokupne situacije, neki vlasnici prostora za vjenčanje izbjegavaju u ugovor staviti stavku da cijene neće ići preko nekog postotka, a taj čin pravdaju time da trenutno ne znaju koliko će svi troškovi poskupjeti - počevši od hrane pa sve do energenata koji iz dana u dan sve više divljaju. Prva sugovornica s kojom smo razgovarali navodi nam pak primjer jednog para kojeg poznaje, a koji je nedavno kapario salu za vjenčanje. Njima, kaže nam, u ugovoru jasno piše da se obvezuju da cijene neće rasti više od 5 posto, no ističe da je cijena njihovog menija po osobi u startu bila dosta visoka, odnosno da je iznosila preko 100 eura.

Inače, cijena svadbenog menija u Zagrebu iz godine u godinu je sve viša, a ove godine vrti se u prosjeku oko 70-ak eura. Ako su u pitanju malo atraktivnije i razvikanije lokacije, cijene idu od 80 eura pa na više. Osim cijena menija odnosno prostora za vjenčanje, porasli su i ostali troškovi; primjerice cvijeće čija je nabavna cijena već ove godine viša 20 do 30 posto. Poskupljenja su najavili i bendovi, a njihove bi cijene prema nekim najavama mogle biti više za 10 posto.

Minimalo 3000 eura više...

Buduće mladenke s kojima smo razgovarali kažu da su se sa skokom cijena jednostavno pomirile. Svjesne su da će plaćati skuplje, no nadaju se da cijene u konačnici ipak neće predrastično podivljati. "Cifra koju ćemo platiti na kraju kada sve zbrojimo sigurno će biti nekih 3000 eura veća nego da smo svadbu imali ove godine. No tako je kako je. Prvo je bila korona koja je sva vjenčanja pomaknula za godinu dana, pa je bilo teško pronaći salu…sada kada se situacija nakon korone malkice stabilizirala, imamo inflaciju i divljanje cijena", govori nam naša sugovornica s početka priče.

O odgodi, kaže, ipak ne razmišljaju. "Ako se i kada se sve ovo smiri, sumnjam da će se cijene vratiti na staro. Nadam se samo da cijene neće skočiti preko 5 posto. Do 5 posto mi je u redu, no sve više bit će samo stresnije za nas i za cjelokupnu organizaciju", zaključuje buduća mladenka.