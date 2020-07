MLADEN GRDOVIĆ IZBAČEN IZ HDZ-A ZBOG SURADNJE S KERUMOM: ‘Ja sam radio da maknemo onog Škoru! Moje srce je u HDZ-u’

Nakon suradnje sa Željkom Kerumom na parlamentarnim izborima, HDZ je odlučio iz članstva izbaciti zadarskog pjevača Mladena Grdovića

Mladen Grdović je na nedavnim parlamentarnim izborima zauzeo drugu poziciju na kandidacijskoj listi Hrvatske građanske stranke Željka Keruma u 10. izbornoj jedinici. Zbog toga je HDZ odlučio popularnog zadarskog pjevača izbaciti iz članstva.

“Mladen Grdović je bio član HDZ-a. Njegovo članstvo je prestalo po sili Statuta HDZ-a, danom kandidiranja na Izborima za zastupnike u Sabor RH 2020. na drugoj listi. Naime, odredba članka 21. točka d) Statuta HDZ-a propisuje da, članstvo u HDZ-u prestaje kandidiranjem člana HDZ-a na izborima bez suglasnosti stranke”, stoji u priopćenju Županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije.

‘Ja sam radio da dobije HDZ’

Nedugo nakon ove obavijesti oglasio se i sam Grdović. Tvrdi da je prešao kod Keruma da bi pomogao HDZ-u i naštetio Domovinskom pokretu Miroslava Škore.

“Slušaj me, ja sam radio da maknemo onog Škoru! Ja sam radio da dobije HDZ! Oni sami ne znaju što sam za njih napravio. Pusti te budale što svašta govore o meni po Zadru i Arbanasima! Ja sam oduvijek bio u stranci. Moje srce je tu, u HDZ-u, i zna se što sam sve za stranku radio! Zvao me Kerum i ja sam došao. Kerum, Tommy, Jolly, to su naši ljudi. Ja sam napravio puno za stranku, a sve da zaustavimo tog Škoru”, rekao je pjevač za Zadarski.hr.

Most jači od Škore

Njegove riječi su djelomično potkrijepljene izbornim rezultatima. Naime, Kerumova lista u 10. izbornoj jedinici osvojila je 2,89 posto glasova. Uz pretpostavku da su ti glasovi otišli Škori, čiji je pokret ondje skupio 10,28 posto, on bi mogao računati na drugi mandat. Ovako Most ima dva mandata iz te izborne jedinice, a Domovinski pokret svega jedan. No, u cijeloj je priči dosta “nategnuto” to što je Kerum osvojio 2706 preferencijalnih glasova, a Grdović samo 364, što djeluje malo za “krađu” čitavog mandata, a niti njima nije bilo dovoljno za osvajanje jedne stolice u Saboru.

