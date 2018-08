MJESTO VELIKIH OBEĆANJA: U Blatu su već propala dva megaprojekta, hoće li Bandić ondje uspjeti izgraditi stadion?

(Novo)zagrebačka četvrt Blato već se pokazala nesretnom lokacijom za dva velika projekta – Sveučilišnu bolnicu i terme – koja su ondje započeta, a nikad do kraja realizirana

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak je na konferenciji za novinare odlučno najavio da će se nacionalni nogometni stadion graditi u zagrebačkom kvartu Blato te da će biti dovršen do 2012. godine. No, Blato je već bila nesretna lokacija za dva velika projekta – Sveučilišnu bolnicu i terme – koja su ondje započeta, a nikad do kraja realizirana.

Bandić je, pak, odlučio promijeniti prvotno spominjanu lokaciju nacionalnog stadiona na Kajzerici i preseliti je u Blato, pokraj nikad dovršene Sveučilišne bolnice, piše RTL.

“Ovdje nitko nema prigovora na izgradnju stadiona”

No, da bi se ondje gradio stadion, prethodno je potrebno promijeniti Generalni urbanistički plan (GUP) za što će najesen Bandiću trebati glasovi gradskih vijećnika.

“Riječ je o gradskom zemljištu, riječ je o prilaznoj cesti, autoputu, od najvećih hrvatskih gradova Splita, Zadra, Rijeke, prometno je povezan, najbliže je centru grada, u blizini je i bolnica, koja će imati ogromno parkiralište, isto je strateški stavljena ovdje. Ovo je jedna od najboljih lokacija”, kaže za RTL Jadranko Barturić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb dodavši da, za razliku od stanovnika Kajzerice, ovdje nitko nema prigovora na moguću izgradnju stadiona.

Inače, dio kompleksa davno izgrađene, no nikad do kraja dovršene i useljene Sveučilišne bolnice trebao bi se obnoviti i prenamjeniti u Dječju bolnicu.

A što sa Šalatom, Dinamovim stadionom, Kranjčevićevom…?

Arhitekt Hrvoje Njirić, koji je pobijedio na sada već davnom natječaju za nogometni stadion na Kajzerici, tzv. Plavi vulkan, kaže da je zainteresiran za svaku lokaciju, ali da sve prethodno treba dobro analizirati. Njegov kolega Nenad Fabijanić smatra da su u ovom trenutku važnije neke druge teme.

“Ono što me tu više brine je stanje amaterskog sporta, stanje igrališta, zapuštene Šalate, Dinamovog stadiona, stadiona u Kranjčevićevoj”, kazao je za RTL arhitekt Fabijanić.

Stanovnici jugozapadnog Zagreba, s “onu stranu Save” nemaju ništa protiv da uz Arenu u svome susjedstvu dobiju i stadion.

“Bilo bi dobro, jer mi smo imali tu stadion u Remetinečkom gaju ali kako je hotel i napravljen to se srušilo. Neka se radi, neka ljudi bar u sportu uživaju. To im je jedino što mogu priuštiti si”, kažu neki od tamošnjih stanovnika.

Gradnja stadiona koštala bi između 100 i 120 milijuna eura, a Grad Zagreb bi u financiranju sudjelovao sa 70 posto.

