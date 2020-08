MJESTAŠCE NA UDALJENOM JADRANSKOM OTOKU OVE JE GODINE HIT: ‘Desant na Drvar je mila majka spram ovoga, pucamo po šavovima”

‘Neki su iznajmljivači puni do sredine rujna. Čudo u malom mistu. Kako, zašto? Nema nam korone. Korona smo free destinacija. Onaj jedan slučaj? Ma to nije bilo naše. Ljudi su ovdje sigurni, mirni, slobodni, zato nam dolaze’, kažu iznajmljivači u Komiži na Visu

Usprkos pandemiji koronavirusa, ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj očito neće, kako se početkom ljeta mislilo, doživjeti podbačaj. Štoviše, neka mjesta na Jadranu bilježe rezultate približne onim lanjskima, predpandemijskima, kada je sezona bila rekordna. Jedno od tih mjesta je i Komiža na otoku Visu, a Slobodna Dalmacija piše kako osim Komiže i grad Vis, ali i unutrašnjost otoka u kolovozu bilježe 80-postotne brojke u odnosu na one lanjske.

Turista je toliko da trajektu “Petar Hektorović” koji vozi do tog otoka, nerijetko u pomoć “uskače” i jedan manji trajekt. Turista je, kažu, toliko da se na trenutke čini kako će sve popucati po šavovima.

‘Desant na Drvar je mila majka spram ovoga’

“Desant na Drvar je mila majka što se od prije nekoliko tjedana dogodilo na Komiži. Gospe draga, ko je ovo opet očekiva? Jer kad je to nakon zatišja grunulo, puklo je u nebo. U Komiži od svita proć ne možeš, neki su iznajmljivači puni do sredine rujna. Čudo u malom mistu. Kako, zašto? Nema nam korone. Korona smo free destinacija. Onaj jedan slučaj? Ma to nije bilo naše. Ljudi su ovde sigurni, mirni, slobodni, zato nam dolaze”, kažu za Slobodnu Dalmaciju viški iznajmljivači.

Govoreći o ovoljetnom turističkom “bumu”, gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević kaže kako su se prve rasprodale luksuzne vile za odmor, da jahtaša im u ogromnom broju, a nikad prije nije bilo ni toliko obiteljskih gostiju koji stižu automobilima, naročito domaćih. Grad im je, kaže, izašao u susret pa su cijenu ulaznice za Modru špilju spustili sa 100 kuna na 70 te uveli besplatno parkiranje na gradskom parkiralištu.

Problem je mnoštvo neprijavljenijh gostiju

Direktor Turističke zajednice Komiže, Bogoljub Mitraković, upozorava na problem neprijavljenih gostiju, ali i nedolaska inspektora koji bi to provjeravali.

“Imamo 1900 kreveta, ali i dosta neprijavljenih gostiju. I to je problem. Hotel “Biševo” ima odlične rezultate, svih 300 kreveta je od 1. kolovoza do danas puno, službeni podaci nam navode 80-postotni rezultat u kolovozu u odnosu na lanjski. Osim domaćih gostiju koji su nam prednjačili u srpnju, dosta je Slovenaca, vratili su se Talijani, puno je Britanaca, Austrijanaca, Nijemaca, Francuza, Srba… Jako je puno Poljaka koji obožavaju ronjenje, rado istražuju olupine brodova”, kaže Mitraković koji također naglašava da je Komiža “korona free”.

IPAK SE KREĆE, ŽIVI SMO; Iza nas je najjači ovogodišnji turistički vikend: ‘Hrvatska će na kraju ove sezone biti pobjednik Mediterana’

‘Dotle je došlo da su se i kauči napunili’

No, Komiža nije jeftina pa se najveće gužve stvaraju pred fast foodovima i u dućanima gdje često ponestane nekih namirnica na policama. A o tome kakva je gužva ondje svjedoči i iznajmljivačica Petra Murić kazavši kako i po nekoliko puta treba proći cijelom rivom da bi se našlo mjesto za kavu.

“Nautičara je toliko da su popunjene i hridi na koje se može baciti konop. A na kopnu ima svita šta naivno dođe bez da se prije raspita, pa moraju spavat po autima. Dođu obitelji s dicom pa mole, kume. A kako ćeš im pomoć, sve je puno. Dotle je došlo da su se i kauči napunili. Dnevno sam za smještaj imala i po 30 telefonskih upita. Na kraju sam morala uz oglas staviti da je cijena od 70 eura, deset eura manje nego lani, konačna. Svi smo krcati, napunio se i najlošiji smještaj na otoku, situacija je daj šta god imaš. Ovo doživili nismo”, kazala je za Slobodnu Dalmaciju dodavši da nikada nije bilo toliko domaćih gostiju.

