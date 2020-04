MJEŠTANIMA ČAKOVCA ZA ODLAZAK U CENTAR GRADA TREBA PROPUSNICA!? ‘To samo bedak more zmisliti’

Teritorij Općine Šenkovec smjestio se između centra grada Čakovca i okolnih gradskih naselja iz kojih ljudi svakodnevno idu na posao ili u trgovinu, zbog čega moraju imati propusnice; no, slična je situacija i u cijeloj međimurskoj županiji zbog velike teritorijalne rascjepkanosti

Stotine tisuća e-propusnica, potrebnih za odlazak iz mjesta prebivališta u drugi grad ili selo u kombinaciji s petstotinjak gradova, općina i županija kreiralo je zbrku na krajnjem sjeveru Hrvatske. Naime, da bi mještani čakovečkog naselja Mačkovec došle do centra grada, moraju imati propusnicu, jer se uz glavnu cestu smjestila Općina Šenkovec. O teritorijalnoj granici nitko nije ni razmišljao sve do pojave koronavirusa i ograničenja kretanja. Većina ni ne zna da mora imati propusnice.

“Pa, ne treba meni propusnica za Čakovec, ja sam iz Čakovca”, govori Čakovčanka Vera Blažek koja je krenula u pet kilometara udaljenu trgovinu. Na komentar da kretanjem bez propusnice krši zakon kaže: “To samo bedak more zmisliti.”

OD DANAS SAMO E-PROPUSNICE: Donosimo odgovore na najčešća pitanja i nedoumice – ovdje je sve što trebate znati

25 općina na 730 kvadratnih kilometara

Možda zvuči bedasto, ali na 730 kvadratnih kilometara površine Međimurske županije smjestilo se čak 25 gradova i općina. Iako nigdje, osim u Čakovcu, grad nije podijeljen, od najsjevernije točke Hrvatske do mosta na Dravi kojim se prelazi u Varaždinsku županiju, u pola sata vožnje automobilom može se proći kroz nekoliko općina. Samo oko spornog Šenkovca, koji dijeli Čakovec, tri su općine na pet kilometara udaljenosti, piše Jutarnji. Međimurci su ogorčeni.

Josip Žerjav ima propusnicu jer radi u Varaždinskoj županiji do koje mu treba 15 minuta: “Propusnica mi vrijedi točno za tu rutu. Stari roditelji mi žive u Strahonincu, što je dva kilometra zračne linije odavde, i do njih bi mi trebala propusnica. To nema smisla.”

“To je bez veze. Jedan sam dan pokušao biti poslušan i išao u grad jedinim alternativnim putem, poljskim, ali više neću”, rekao je Željko Perhoč iz Mačkovca koji također ima propusnicu.

OVO JE ČISTI DOKAZ DA NAM NE TREBA 555 ŽUPANIJA, OPĆINA I GRADOVA: Totalni kaos s propusnicama, od sutra vrijede nova pravila

311 Međimuraca bez propusnica

Taj alternativni put je makadamska cesta koja prolazi kroz Mačkovec, Slemenice, Žiškovec i Mihovljan. Zbog restrikcija je makadam prometniji nego prije, a mnogi od Međimuraca se njime služe kako ne bi bili kažnjeni zbog odlaska u grad.

Iako Nacionalni stožer civilne zaštite nije dao preporuku da Međimurje postane jedinstvena zona kretanja bez propusnica, kao odnedavno Istra, policija navodno kontrolira samo ulazne punktove u županiju. No, bez obzira na to, imaju posla. Naime, u razdoblju od 13. ožujka do 8. travnja zaprimili su 163 dojave građana o kršenju mjera samoizolacije, 50 utvrđenih kršenja, a zatekli su i 311 osoba bez propusnica, piše e-Međimurje.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.