Danas se u središtu mjesta Vrlike dogodio prizor kakvi mještani nikada nisu vidjeli. Mjestom je hodao - vuk, a stanovnici obližnjih kuća su ga i snimili. Kažu kako im se čini da je ranjen.

"On je došao dolje od ceste i stao. Onda je naišao na promet, svirali su mu, ali, nema, rođo svoju politiku vodi", kazao je Tomislav Turudić za RTL Danas.

Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba, kaže kako je to čudno ponašanje.

"No na samoj snimci se čuje gospođa koja govori da ima ranu na glavi i iako je nejasna slika i vidi se stvarno crvenkasto da li obraz ili uška ili taj dio vrata tako da bi to mogao biti razlog zbog kojeg je ova vučica se meni čini no nisam siguran, prisutna u naselju", rekao je Skok.

Mještani ga se ne boje

No, mještani za vuka imaju razumijevanja.

"Mislim, to je rijetka životinja i za vidjeti. I to je naša kulturna baština. Trebamo i to sačuvati. Požari na Svilaji, požari na Dinari. Beštija biži, traži zaklon ka i mi svi", kaže Turdić.

U Hrvatskoj za risa i vuka postoji interventni tim. Uhvatiti ga ne bi bio nimalo lak zadatak, smatraju stručnjaci.

"Prilikom pogotka strelicom za uspavljivanje životinja naravno ne bude uspavana na licu mjesta vjerojatno bi reakcija bila da pobjegne visoko u šumu, makiju što je vrlo opasno pri ovim temperaturama. Naime, životinju kada ju uspavate kada je ovako toplo morate ju hladiti, morate odmah biti uz nju tako da bi to bilo vrlo teško i vrlo riskantno", objašnjava Skok.