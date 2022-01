U ponedjeljak se predao i treći član obitelji Amić, koju se sumnjiči da su prijetili smrću načelniku Udbine, prenosi RTL.

"Zadnjih 12 godina teror jedne obitelji. Jedne obitelji koja terorizira čitav kraj. Udbinu i ostali dio Like. Od Udbine do Perušića. Prvenstveno jer oni svoje blago skupljaju na jedno mjesto i ograđuju tuđe zemljište", ispričao je načelnik Udbine Josip Seuček.

Prijetnje smrću dobio je prije nekoliko dana jer je krenuo u rješavanje problema. Obitelj koju proziva ima na stotine krava i konja koji lutaju cijelom Likom i izazivaju prometne nesreće.

Prijavio ih policiji pa dobio batine

Mještani i načelnik tvrde da je obitelj na zemlji postavila bez ičije dozvole žicu i iza nje svoje krave. Nekada prisvajaju ničiju zemlju, nekada nečiju. Gospodinu Peri Smiljaniću su napravili to prije 11 godina. Lako za zemlju, ali nakon što im je pozvao policiju pretukli su ga.

"Jednom oni mene sreli i rekli hoćeš li još da zoveš policiju? Tako da su me jedva pustili. Dokle ćete me tući i zašto me tučete toliko. Udarali me, tukli me, rušili me, padao sam", ispričao je Pero.

Kaže, tukli su ga pendrecima, letvama i nogama. Jedva je ostao živ. Zemlju nikada nije vratio, a nastavio je živjeti u strahu.

"Ja moram da se borim. Sa svojih 88 godina", kaže Pero.

Krave teroriziraju mještane

Nekoliko kuća dalje, gospodin Tonči se pak bori s kravama, koje mu malo-malo u potrazi za hranom i skloništem dolutaju u dvorište. Ljeti im uništavaju usjeve, sustav odvodnje. Sve ono od čega žive.

"Krave su tokom cijele godine na otvorenom, u Lici je oštra zima i minus 20. Životinje se i pate i ugibaju, traže skrovište po tuđim napuštenim kućama i štalama", rekla je Sanja Čarija iz Krbave.

"Mi moramo kineske zidove radit. Kupovat kamen, dovozit ga i radit zidove da se moreš obranit. Ako nisi zatvorija kuću krave će ti uć unutra. Ja imam dite šest godina. Gledam hoće li kad stampedo krava 200, 300 naletit ili konja", kazao je Tonči Čarija.

Sve uz pomoć države

Ova imućna obitelj sve ovo uspjela je zbog ogromnih državnih poticaja za poljoprivredu. Kroz godine su dobili oko 10 milijuna kuna, a imaju 900 hektara zemlje. Veterinarska inspekcija u 23 navrata utvrdila je nepravilnosti. Međutim, sve se nastavilo po starom.

"Poticaji se ne bi smjeli ostvarivati ako imamo ovakve slučajeve evidentnog zanemarivanja životinja. Bilo u odnosu na zdravlje, smještaj, njegu kao što je sad slučaj. Ministarstvo poljoprivrede je krenulo s izradom pravilnika koje će odrediti tehničke uvjete držanja životinja", objašnjava Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ne poduzme li se nešto konkretno, mještani najavljuju ili blokadu ceste D1 u sezoni ili će pravdu za Udbinu ići tražiti na Markov trg.