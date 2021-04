MJEŠTANI OPĆINE NA KRKU DIGLI POBUNU: ‘Općina stranom investitoru prodaje zemljište ispod realne cijene, profitirati može samo načelnik’

‘Ovim poslom je općina Punat izgubila direktno na razlici u cijeni koju je mogla dobiti poslije urbanizacije nekih 5 do 6 milijuna kuna i što je išla mijenjati urbanističke planove uređenja višeg i nižeg reda oko 400.000 do 500.000 kuna’

Građani Krka pobunili su se uoči produljenog vikenda za Uskrs. Mještani Punata, male krčke općine, kažu da Općina planira donijeti odluku o četvrtoj izmjeni prostornog plana te sumnjaju da se radi o pogodovanju stranom investitoru i daljnja apartmanizacija Punta.

Tome se oni protive, a Općina je najavila sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda koja će se održati danas. Mještani Punta nisu proveli blagdane u miru nego su se okupili u znak protesta. Brine ih prodaja općinskog zemljišta.

“Tu može samo profitirati onaj tko je trenutno na vrhu moći, to je znači načelnik i njegov zamjenik koji su iskoristili tu političku moć da u spregi s budućim investitorom kojem su obećali unaprijed da će to biti urbanizirano i da će imati garanciju da će tu moći graditi jer je taj isti investitor to kupio u trenutku kada to još nije bilo privedeno namjeni”, kaže za RTL Danas Anton Orlić iz Punata.

Dodaju da se prodaje ispod realne cijene. “Investitor je iz Slovenije, ima zajedničko poduzeće u Puntu za prodaju nekretnina i agenciju, on je kupio terene po 80 do 120 eura konkretno, a ti tereni danas, preko puta samo vrijede između 250 i 300 eura po metru kvadratnome”, kaže Ivica Orlić iz Punata.

Što je mještanima sporno?

Marinko Žic, načelnik tvrdi suprotno od onog što govore njegovi mještani. “Prodano je nakon što je ovo područje urbanizirano i prodano je po procjeni sudskog vještaka”, veli Žic. Ono što je sporno jest 20.000 četvornih metara zemljišta na atraktivnoj lokaciji od čega je investitor samo od Općine kupio 5.000.

“Ovim poslom je općina Punat izgubila direktno na razlici u cijeni koju je mogla dobiti poslije urbanizacije nekih 5 do 6 milijuna kuna i što je išla mijenjati urbanističke planove uređenja višeg i nižeg reda oko 400.000 do 500.000 kuna”, kaže Ivica Orlić.

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća bit će jedna točka – izmjena i dopuna Prostornog plana, što znači selidbu reciklažnog dvorišta te se traži resorno ministarstvo da se umjesto termina “kuća za odmor” uvede termin “vila”. Dileme i malverzacija za načelnika nema jer kako kaže “jasno je što će se tu graditi”.

“Naravno da, turističke vile, u smislu turističke djelatnosti za najam, bit će otprilike 12 objekata”, kaže načelnik male krčke općine za RTL Danas. Ono što navodi načelnik dogodit će se ako investitor održi obećanje.

No, na gradnju ga nitko ne može prisiliti, a on povoljno kupljeno zemljište može višestruko skuplje prodati ako želi. Naravno, sve bi bilo po zakonu… Točno onako kako mještani strahuju.