Nakon što je u javnost izašla snimka predsjednika Zorana Milanovića kako pjeva na rođendanu svog rođaka Ante, ekipa RTL-a posjetila je mjesto Donje Glavice, odakle Milanović vuče porijeklo. Rođak Ante Milanović kaže: "Ja o svojoj krvi mogu reći samo najbolje".

"Karakter mu je ispravan, točan, a što je težak, težak. On je što se tiče poštenja, za to mogu garantirati, to kažem kad me netko svaki put pita - to je sigurno pošten čovjek", govori Ante.

Nedavno je Ante proslavio 50. rođendan, a na fešti u obližnjoj konobi mu je zapjevao i predsjednik. "Normalno bilo je par prijatelja, ostalo rodbina. Nitko nepozvan, nitko neuredan. Po meni sve super osim što po meni nije trebala izaći snimka", kaže Ante.

Mještani ga većinom hvale

U Glavicama ga ljudi većinom hvale. "Nekom je dobar, nekome loš, tako danas i tako ubuduće. Za nas je dobar", kazao je Ivo Milanović.

Ivan Žaper iz Donje Glavice kaže da je s Milanovićem zadovoljan pola-pola. "Za vanjsku politiku nije stvoren, a unutrašnju politiku miješa se u sve stranke i za drugi mandat se on priprema", tvrdi Žaper.

"Smatram da je jedan od rijetkih koji se ne misli što će reći, već će reći ono što misli jer u nas je jedan čovjek govorio 'reci tek kad si pijan, onda će ispast što misliš, a ne kad si trijezan pa misliš što ćeš reći'", tvrdi Mićo Romac.

"A to da je svadljiv i to, dapače jako je opuštena osoba. I ja bi volio da bude predsjednik još 100 godina", kazao je Ivan Romac Čizle.