Konačno su i to dočekali. Nakon više od desetljeća peripetija, odugovlačenja i otkazivanja, u srijedu u ponoć žitelji doline Neretve i poluotoka Pelješca konačno će biti ujedinjeni. Tada će se postaviti posljednji trapez, 18 metara dug i 250 tona težak čelični segment, čime će biti dovršena rasponska konstrukcija mosta te nakon više od 300 godina ponovno spojena Hrvatska sa svojim krajnjim jugom.

Nestrpljivi su Pelješčani i Neretvani, ali i Kinezi koji će završetak ove faze radova obilježiti vatrometom, na radost svih. Domaći će slavlje prirediti kada prva vozila prijeđu preko mosta.

"Sretan sam zbog Pelješkog mosta, koji će preporoditi Ston i Pelješac. Ma znao sam da će se sagraditi, ali ne u ovako kratkom roku", rekao je za Jutarnji Stonjanin Joso Stepić, kojega posebno raduje to što više neće morati čekati na granici, niti se sa svojim pilićima po trajektu na liniji Ploče-Trpanj.

Izbjegavanje granice

Unatoč veselju, u Komarni i Brijesti su pomalo i razočarani, što će im njihovi novi susjedi, kineski radnici, nakon tri godine otići. A baš su se sprijateljili.

"Neće se oni sigurno tu naseliti, a da su dobri susjedi, jesu. Prije korone su izlazili i dolazili ovdje kod mene. Voljeli su probati naše pelješko vino", govori Jocko Božović iz Brijeste.

No, svi odreda ističu kako će Pelješki most preporoditi njihov kraj i kako će konačno izbjeći višesatno čekanje na čak četiri granična prijelaza.

"Most je veliki dobitak za Pelješac. Mislili smo da nećemo dočekati, ali jesmo. Pa zamislite koliko se puta otvaralo i zatvaralo to gradilište. Poći ćemo svakako kada se bude postavljao zadnji segment. Jaki su udari vjetra, ali nadam se da su projektanti to predvidjeli", uglas govore Ante Begović i Mato Poljanić.

Veliki kamen sa srca pao je ovdašnjim žiteljima, jer su se radovi na mostu dvaput otvarali, a potom je Vlada Zorana Milanovića od svega odustala. Zbog toga se među ljude uvukao crv sumnje da od mosta neće biti ništa.

"Moj otac je bio živ kad se most počeo raditi 2007. godine i uvijek je govorio 'ja to neću dočekati'. I nije dočekao, umro je prije četiri godine", govori Božović.

Nema ni mostarine

Pelješkim mostom zadovoljni su i školjkari s poluotoka, koji su godinama imali silnih problema s prijevozom školjaka preko Kleka i Bistrine. Niti trajekt od Trpnja do Ploča nije im bio isplativ. Zato smatraju da će bolja prometna povezanost poboljšati njihovu prodaju, ali i gospodarski razvoj toga kraja.

"Gradnjom mosta Neretvani će prodisati punim plućima i doslovno početi živjeti turizam. Nismo ni svjesni koje mogućnosti dobivamo u budućnosti s mostom", kaže neretvanski ugostitelj Pavo Jerković.

Žitelje je dodatno razveselio ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, obznanivši da neće biti mostarine. Prvi automobili preko Pelješkog mosta očekuju se na proljeće.