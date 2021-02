‘MJESTA ZA POPUŠTANJE MJERA NEMA!’; Božinović komentirao prosvjed na Trgu pa se požalio na ‘neopravdane kritike’

‘Mjesta za popuštanje nema, moramo i dalje biti oprezni. Nema policijskog sata, nema lockdowna, nema obaveze nošenja maski na cestama i otvorenim prostorima…’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, i ministar zdravstva Vili Beroš komentirali su prosvjed dijela poduzetnika i eventualno popuštanje epidemioloških mjera. Beroš je istaknuo da nema mjesta za popuštanje mjera te da je potreban oprez.

“Naglasio bih da je zdravlje daleko iznad svih ostalih naših potreba jer bez njega sve ostalo pada u vodu. Razumljiva je težnja svih nas za čim raniji povratak starom načinu života. Ne smijemo biti nestrpljivi i napraviti krivi potez. Svi svjedočimo tome što određene okolnosti mogu napraviti u kratkom periodu kada je riječ o porastu novozaraženih u nekim državama. Promišljeno i bez žurbe. Kada je riječ o izazovima, oni su naša realnost. Nove varijante virusa, teškoće s cijepljenjem, to dodatno komplicira situaciju, ali imamo mjere i osobnu odgovornost. To su dva elementa najvažnija u borbi protiv ove epidemije. Kolektivnom odgovornošću možemo je pobijediti.

Kada govorimo o mjerama, treba naglasiti da smo među liberalnijim zemljama u Europi. 17 zemalja ima određenu vrstu policijskog sata, 20 zemalja lockdown, u pojedinim zemljama EU-a ne možete posjećivati trgovine, ne može se biti na cestama gradova nakon nekog vremena, ne možete se voziti javnim prijevozom. Sve to u RH nije tako. Mjesta za popuštanje nema, moramo i dalje biti oprezni. Nema policijskog sata, nema lockdowna, nema obaveze nošenja maski na cestama i otvorenim prostorima, rade čak sve neesencijalne trgovine, uslužne djelatnosti osim ugostiteljskih, kina, kazališta, galerije i muzeji. Ako gledamo kulturne djelatnosti i teretane one su zatvorene u više od 20 zemalja EU-a, ako gledamo ugostitelje u 24 zemlje Europske unije su zatvoreni. To ukazuje na opseg naših mjera. Iznijet ću šturi podatak, case fatality rate, na 45 slučajeva bolesti jedan naš sugrađanin nas napusti. Ako smanjujemo broj novozaraženih za 45, kroz kratki vremenski period ćemo spasiti jedan život. To čine mjere”, rekao je Beroš.

‘Neopravdane kritike’

Komentirajući prosvjed poduzetnika na glavnom zagrebačkom trgu, ministar Davor Božinović rekao je: “Sve poruke koje ste čuli uvodno i od profesorice Markotić i od ministra Beroša i od kolege Capaka su zapravo poruka. Ovaj Stožer je osnovan kako bi određivanjem izbalansiranih mjera ispunio onaj glavni cilj u najvećoj mogućoj mjeri, a to je zaštita zdravlja i života ljudi. Godinu dana komuniciramo s ove pozornice Stožera o tome koliko je virus opasan. U tih godinu dana svi smo pametniji, znamo kako je to krenulo, kako smo reagirali na početku, kako su druge mjere reagirale. Ono što je kazao i ministar Beroš, vi vidite da smo u svakom trenutku, pogotovo nakon proljeća, pokušavali da taj balans bude održiv u smislu očuvanja esencijalnih za svaku državu i društvo ekonomskih aktivnosti, ali i onih drugih. Sjećate se, nije bilo davno, prije par mjeseci da smo bili u situaciji i razgovarali s predstavnicima ugostitelja u nekoliko navrata kakve mjere da se poduzmu u ugostiteljskim objektima. Preventivno smo razgovarali, pratili ste naše sastanke, vidjeli smo nažalost, iako smo znali i tada da nije lako provesti epidemiološke mjere u ugostiteljskim objektima, da ih se provodilo onako kako je referentni centar za epidemiologiju odredio možda ne bismo došli u ovu situaciju”, objasnio je.

“Tada su nam brojevi počeli rasti. Tada je jedna od glavnih poruka i od strane vas i medija bila da zapravo trebamo ići u zatvaranje tih objekata, javno mnijenje se u tom trenutku okrenulo na tu stranu. Mi smo pokušavali vidjeti hoće li se mjere koje su određene provoditi, međutim rezultati su bili takvi da to nije bio slučaj, nažalost i ti objekti su zatvoreni prije dva mjeseca. Od tada, ja bih kazao uz disciplinirano ponašanje sugrađana, ali i zbog provedbe mjera koje su određene, su nam brojevi počeli padati. Oni već šest tjedana padaju, ali nisu došli na razinu koja je zanemariva. Vidio sam ovih dana brojne izjave da je bilo obećano da će se nešto otvoriti, ne znam tko je to obećao. Govorili smo da svaki dan pratimo epidemiološku situaciju i da ćemo ovisno o trendovima, uključujući i negativne efekte vezane za pojavu novih varijanti, ima tu loših vijesti, ima u posljednje vrijeme i nekih koje su malo optimističnije, ali znamo da se preko noći promijenila epidemiološka situacija u nekim zemljama. Irska je od najbolje postala najgora. Vidite što se događa u Portugalu. Veće zemlje koje imaju kapaciteta EU šalju im pomoć u zdravstvenom osoblju i hitnoj medicini.

Stvari se mogu vrlo brzo promijeniti. Donijeli smo odluku o popuštanju. Nama djeca idu u školu, u susjednoj Sloveniji se prosvjeduje što djeca ne idu u školu. Kolega Beroš je naveo još niz takvih primjera. Ljudi se pozivaju i predstavljaju, pogotovo u ovom prosvjedu, kao predstavnici poduzetnika koji su nezadovoljni, svih poduzetnika. U RH je registrirano 215 tisuća poduzetnika, a zatvorenih je otprilike 18 tisuća, što znači da je najveći dio poduzetništva otvoren. Austrija je donijela mjeru popuštanja da se može ići kod frizera, ali s negativnim PCR nalazom. Činimo sve kako bi otvorili što više toga uz minimalan rizik. Rekli smo prije 15. veljače, tada bi trebao ići novi set mjera, da ćemo o svemu promišljati kao i do sada. Meni je nerealna situacija da RH, koja ima najliberalnije epidemiološke mjere u EU-u, je u poziciji da zbog toga trpimo kritike koje nisu opravdane. Mi ovdje donosimo odluke za cijelu zemlju, sve uzimamo u obzir. Jasno nam je da onima kojima su djelatnosti zatvorene da su u teškoj situaciji. Ali iza odluka Stožera je struka i ona se može komparativno provjeriti s drugim zemljama. Dok su naši ugostiteljski objekti radili u listopadu i dijelu studenoga u Europi je sve bilo zatvoreno. Imate situaciju da ljudi nakon 22 sata ne mogu biti na ulici. Mi smo rekli od početka, Vlada neće proglašavati totalni lockdown i neće uvoditi policijski sat”, rekao je Božinović.

