MJESTA GDJE SE TURISTI RADO VRAĆAJU: Kako stoji Dubrovnik? Loše. Ali, rastura jedan drugi grad: ‘Sve što očekuješ od Balkana, ali jeftinije’

Dubrovnik i Barcelona prije pandemije bili su ‘zatrpani’ turistima

Podaci Svjetske turističke organizacije UN-a kažu da je prošle godine, znači prije pandemije, broj turista došao do brojke od 1,4 milijarde ljudi. Razlog za to krije se u činjenici što su ljudi postali otvoreniji prema svijetu i proaktivniji, no unatoč tome, često na kraju završe nezadovoljni svojim putovanjem. Za to nerijetko imaju i objektivne razloge.

Portal Klix je došao do popisa mjesta gdje se putnici uvijek žele vratiti te popisa mjesta gdje se rijetko od njih želi vratiti, a uporište su pronašli zahvaljući kritikama popularnih turističkih atrakcija. Njihov popis zemalja u koje se turisti rado vraćaju baziran je na podacima britanske analitičke kompanije Euromonitor International, ocjenama korisnika Lonely Planet kao i podaci Mastercardovog Global Destination Cities Indexa. Jedna hrvatska destinacija nalazi se na popisu, no nažalost, u nju se turisti rado ne vraćaju.

OVAJ DIO HRVATSKE POKAZAO SE IDEALNIM ZA ODMOR U DOBA KORONE: Nema gužve ni ‘prženja’ na plažama, a zaista se ima svašta za vidjeti…

Turisti se rado vraćaju u Bangkok, ali i u Beč

Tko jednom posjeti glavni grad Tajlanda Bangkok taj mu se iznova vraća, barem sudeći po komentarima na internetu. U taj grad, vodeći po broju turista godišnje, turisti rado ponovno dolaze pa kažu: “Bangkok je čarobno mjesto. To je jedinstvena kombinacija ludog gradskog života i budističke smirenosti. Bili smo tamo pet puta i vratit ćemo se opet.”

No, Bangkok nije usamljen, jer sudeći prema podacima Klixa, i Beč je ponovno rado viđen grad na “turističkoj karti”. Kao jedan od najvećih gradova u Europi, Beč se nalazi na vrhu gradova s najboljom kvalitetom života. Opisuju ga kao mirno, nevjerojatno ugodno i veličanstveno mjesto za boravak.

STANOVNICI DALMATINSKOG SELA DOSLOVNO ŽIVE NA RUBU: ‘Mi mira nikada nemamo. Nama je kufer stalno spremljen u slučaju nečega’

Singapur i Firenca su iznimno popularni

Premda je prilično skup, Singapur je dosta popularan među turistima. Tijekom 2019. godine posjetilo ga je oko 15 milijuna turista. “Kolijevka renesanse”, Firenca, proslavljena je zbog Leonarda da Vincija, Dantea, Galiela, Michelangela i drugih velikana koji su tamo živjeli i radili.

Firenca je u prošlosti bila kulturno središte Europe, a i danas je iznimno popularna među turistima. Kako se opisuje, zrak je u Firenci ispunjen “posebnom atmosferom”. Svake godine u Firencu se slije oko pet milijuna ljudi.

Turisti rado odlaze u New York i u makedonski Ohrid

Svake godine New York posjeti 13 milijuna ljudi što taj grad stavlja iznimno visoko na ljestvicu turističke posjećenosti. No uz “Veliku jabuku”, na listu se smjestio i makedonski grad Ohrid. Opisuju ga kao grad u kojem nema ni visokih cijena ni gužve te da su mještani takvi da rado ugošćuju turiste jer ih se nisu zasitili.

Ohrid, kao i jezero koje se nalazi u njegovoj blizini, uvršteni su na UNESCOV-u listu baštine. U ovom gradu mogu se pronaći sve stvari koje se očekuju od Balkana, ali za mnogo manju cijenu, navodi Klix. Turisti koji su posjetili ovo mjesto rado mu se ponovno vraćaju.

Kako stoje Dubrovnik i Barcelona? ‘Previše turista!’

Popularna serija “Igra prijestolja” snimana je u Dubrovniku što je grad učinilo još popularnijim. Kako navodi Klix, velik broj turista posjeti Dubrovnik svake godine pa UNESCO preporučuje ograničavanje broja posjetitelja na 4.000 dnevno. Međutim, spominju da linije za krstarenje i dalje prečesto ulaze u grad i sa sobom dovode mnogo turista.

“Barcelona umorna od turizma”, žale se mještani glavnog grada Španjolske, a kako i ne kada je grad stalno prepun turista. Barem je bio prije pandemije koronavirusa. Barcelona je dio mnogih turističkih ruta i brojni ljudi ga posjećuju na jedan dan bez ikakve jasne svrhe. Velik broj turista šetnju čini vrlo neugodnom te sprječava ljude da uživaju u odmoru.

ZEMLJA NEDALEKO OD HRVATSKE POSTALA JE PRAVI TURISTIČKI HIT: Cijene su pristupačne, more tirkizno, i nije potreban test na koronu