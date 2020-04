MJESEC DANA NAKON POTRESA – CENTAR JE PUST, OSTALA JE SAMO ŠUTA: ‘Gradonačelnik zuji svugdje, a nigdje ga ne možeš uloviti’

Prema nekim procjenama, čak 20 tisuća ljudi od njih 50 tisuća iselilo je iz gradske četvrti Donji grad nakon potresa

Točno mjesec dana nakon snažnog potresa koji je pogodio Zagreb, u njegovom najpogođenijem dijelu, središtu grada, nema gotovo nikoga. Naravno nije razlog tomu samo potres nego i mjere izolacije zbog epidemije Covida-19.

Tramvajske stanice su prazne, ispod sata nema nikoga, a banu Jelačiću društvo prave golubovi. Grad kakav volimo i pamtimo sada je tužniji i ružniji, kaže se u reportaži RTL Direkta.

SEIZMOLOG UPOZORIO NA UZNEMIRUJUĆU ČINJENICU: ‘Zagreb bi mogao pogoditi potres 32 puta jači od ovog. No predviđanja su nemoguća’

‘Ovo je sada mrtva ulica’

“Još uvijek smo u šoku i tužni. Ja sam bila u ratu jer sam iz Slavonije tako da sam bila više u šoku nego uplašena. Ali grad osjeća posljedice, pa smo svi skupa nesigurni”, kaže Magdalena.

Umjesto zvijezda na špici su radnici. Cvjetni trg, zagrebačko “in” mjesto gdje se vole prešetavati i ispijati kave svi koji žele biti viđeni, danas je pust. Ostala je samo šuta. U Frankopanskoj ulici radnici skidaju razrušene dimnjake sa zgrada. Jedan od njih, Vlado, kaže da rade od prvoga dana otkako se dogodio potres.

“Ovo je mrtva ulica, vidite kako se radi. Vjerujemo da će biti bolje, ne damo se. Vjerujemo da će biti potrošača i kupaca”, kaže Darko Valentić kojeg je ekipa RTL-a zaskočila u Ilici.

MILANE BANDIĆU, VIDIŠ LI TO OVO? Pogledajte kako izgleda središte Zagreba točno mjesec dana nakon potresa

Iz središta grada iselilo 20.000 ljudi?

Prema nekim procjenama, čak 20 tisuća ljudi od njih 50 tisuća iselilo je iz gradske četvrti Donji grad nakon potresa. A do 22. ožujka bila je to jedna od najtraženijih lokacija za stanovanje. Brojni vlasnici i najmoprimci nakon proživljene traume žele što dalje od centra pa je to utjecalo i na pad cijena nekretnina i najma.

“Kaotično je. Svaki dan otkrivamo neke nove pukotine. Gradonačelnik zuji svugdje po gradu, a nigdje ga ne možeš uloviti. Nije mi jasno da mjesec dana kasnije grad nije očišćen. Ovdje je bila dizalica, skidala je dimnjak, trebalo ju je samo okrenuti i nama skinuti, ali ne…”, požalio se Zoran RTL-ovoj novinarki.

MINISTAR PRVI PUTA OTKRIO IZNOS ŠTETE OD POTRESA U ZAGREBU: ‘Najrealnija procjena je negdje oko 42 milijarde kuna’