MJESEC DANA DIJELILI OBROKE U PETRINJI, A ONDA – NEMA PLAĆE: ‘Ne budu li novac u utorak na računima, nećemo dijeliti hranu’

Stožer civilne zaštite za saniranje posljedica potresa krajem je siječnja angažirao u Petrinji 32 osobe – 20 branitelja i 12 djece invalida iz Domovinskog rata kako bi zamijenili Crveni križ na podjeli hrane.

“Prvi dan, 22. siječnja iz stožera su nas okupili i rekli da zamijenimo ljude iz Crvenog križa te da mi dijelimo i pakiramo obroke. Mi smo pristali i doveli smo sve u red”, rekao je voditelj tih ljudi Darko Mihalić za dnevnik.hr.

“Rečeno nam je da će dnevnica za nas 32 biti 150 kuna, plus troškovi prijevoza. Nakon što smo odradili 30 dana, zatražili smo prošli tjedan novi sastanak u stožeru i pitali kad će biti isplata”, nastavio je Mihalić.

“Krenulo je prebacivanje ‘loptice’ s Grada na stožer i nazad na Grad. U Gradu su rekli da nemaju novaca za isplatu. Rečeno nam je da po zakonu nemamo pravo dobiti 150 kuna jer dnevno nismo radili više od 12 sati već da možemo dobiti samo 70 kuna”, opisao je Mihalić.

Kaže da su od njih traženi OIB i IBAN broj tekućeg računa, te da ih je on sakupio i u dva navrata odnio u računovodstvo. Isplata je trebala biti u utorak, 2. ožujka, no Mihalić kaže kako sumnjaju da će se to dogoditi.

“Rekli su nam da moramo čekati dok se sve ne formulira, a mi smo odgovorili da ne budu li u utorak novci na našim računima – mi nećemo dijeliti hranu”, opisuje Mihalić i dodaje da je prvih dana, nakon što su preuzeli dodjelu i pakiranje obroka bilo više od 5500 obroka svakodnevno, sad ih je oko 3000.

“Ne budu li sutra novci, preuzet ćemo namirnice, ali nećemo ništa dijeliti niti pakirati. U srijedu nećemo niti doći”, zaključio je voditelj ekipe od 32 osobe koja se brinula od 22. siječnja za podjelu hrane stradalima u potresu u Petrinji i okolnim selima.

Pavić kaže da je zvao računovodstvo

Grad je dobio novac za svoje potrebe, poručuju iz Stožera civilne zaštite za saniranje posljedica potresa.

“Grad Petrinja je preuzeo obvezu platiti ljude od novca koji su dobili od Vlade, radi se o 30 milijuna kuna. Podsjećam da je fond bio u iznosu od 100 milijuna kuna, 30 milijuna je pripalo Petrinji”, kazao je Mladen Pavić, glasnogovornik stožera.

Na upit novinara kad će biti isplata ljudima koji su se proteklih gotovo mjesec i pol smrzavali i dijelili hranu onima u potrebi, navodi da je zvao računovodstvo Grada.

“Te žene iz računovodstva danas nema, ima ljudi koji još uvijek nisu ni dostavili sve podatke za uplatu”, objasnio je Pavić.