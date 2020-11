‘MJERE SU KOZMETIČKE, A DOLAZI NEIZBJEŽNO’: Znanstvenici uvjereni da bi ovih 5 mjera pomoglo Hrvatskoj, ali Vlada za njih ne želi ni čuti

Postoje savjeti znanstvenika u vezi mjera koje Vlada uporno ignorira

Premda liječnici već tjednima upozoravaju nadležne da bi se epidemiološke mjere, ponajprije zbog stanja u bolnicama, trebale postrožiti, one su donesene tek danas.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je nove mjere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata pa tako klubovi ne smiju raditi uopće, dok kafići svoje radno vrijeme moraju skratiti na 22 sata. Isto tako, zabranjuje se okupljanje više od 25 osoba, dok na vjenčanjima smije biti prisutno 15 osoba. Više o donesenim strožim mjerama možete pročitati ovdje.

Trenutačno se nalazimo u kritičnoj fazi drugog vala pandemije korone te ćemo morati vrlo oprezno balansirati mjere tako da zaštitimo zdravstveni sustav i ekonomiju, dok bi istovremeno, država trebala održati javni red i mir. No, postoje savjeti znanstvenika u vezi mjera koje Vlada uporno ignorira.

STOŽER OBJAVIO SVE NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA JEDNOM MJESTU: Život će od nedjelje biti još malo teži, evo što nas čeka

‘Pooštravanje mjera razuman je potez’

Igor Rudan, profesor biomedicinu na Sveučilištu u Edinburghu, navodi da se s istim izazovima proteklih dana nose i sve druge europske zemlje.

“Glavni ciljevi odgovora na drugi val pandemije sad više nisu toliko jasni kao što su bili u prvom valu, kad je prioritet bio spasiti što više ljudskih života, a za odgovor na druge probleme bilo je više mogućnosti nego danas, dodaje. Ipak, diljem svijeta pokazalo se da je zanemarivanje javnozdravstvene krize ubrzo dovelo i do problema u ekonomiji, ali i sigurnosnom stanju. Većina naših epidemiologa i znanstvenika iz područja biomedicine već dulje upozorava da je Hrvatska u sve težoj situaciji s obzirom na širenje epidemije. Zato je pooštravanje mjera razuman potez Vlade u ovakvim okolnostima.

Međutim, situacija u Europi pokazuje da drugi val pandemije ima toliku snagu i intenzitet da ga je teško kontrolirati i još oštrijim mjerama od ovih u Hrvatskoj. Zato nam predstoje vrlo teški tjedni, tijekom kojih će naš zdravstveni sustav biti pod najvećim pritiskom u novijoj hrvatskoj povijesti”, govori profesor Rudan za 24sata.

LAUC: ‘Ako se pandemija ne zaustavi, do proljeća bismo mogli imati 10 do 20 tisuća mrtvih. A mrtvi nisu jedini problem u ovoj pandemiji’

‘Današnje mjere neće biti dostatne’

Nenad Ban, molekularni biolog na Federalnom tehnološkom institutu (ETH) u Zürichu, ima dojam da su prethodne mjere bile nedovoljno restriktivne ili da ih se nije slijedilo. Upozorava da bi se vrlo brzo mogli naći u situaciji da se moraju uvesti strože mjere.

“Prema svim indikatorima, trenutačna situacija u Hrvatskoj je teška što se tiče broja oboljelih i opterećenosti zdravstvenog sustava. Već i podatak da je danas preminulo 57 ljudi, uz više od 30 posto pozitivnih testova, jako su zabrinjavajući. Nisam uvjeren da će danas uvedene dodatne mjere biti dostatne”, mišljenja je dr. Ban.

‘U KB Dubrava svaki peti pacijent umire’

Dr. Saša Srića, pulmolog KBC-a Rebro, sada je premješten u KB Dubrava te radi s Covid pacijentima. On upozorava da situacija više nije samo alarmantna nego da su strože mjere, kao što su lockdown ili policijski sat, neodgodive. Dr. Srića veli da će se u protivnom potpuno slomiti zdravstveni sustav.

Da je stanje zaista ozbiljno, pokazuju i brojke iz KB Dubrava kao zagrebačkog Covid centra i iz još nekoliko županija. Kako piše 24sata, od do sada 1.286 hospitaliziranih bolesnika, do 17. studenog u KB Dubrava umrlo je 267 pacijenata, što je više od 20 posto. Njih 65 preminulo je na respiratoru te je umiranje na respiratoru češće nego što su to oporavak i preživljavanje.

U Intezivističkom centru su zaključno sa 17. studenim primili 232 bolesnika, od kojih je čak 121 preminulo, što je 52 posto. Do istog datuma ih je u Respiratornom centru preminulo 146, dakle 65 posto. Prosječna dob pacijenata u Intenzivističkom centru je 74 godine, a najčešće su u pitanju muškarci i bolesnici s najmanje tri komorbiditeta – visokim tlakom, srčanim zatajenjem i dijabetesom. Na intenzivnoj se nalaze 62 osobe, od kojih je 59 na respiratoru, dok je u cijeloj bolnici njih 386. Čak je 70 posto respiratora zauzeto.

“Mjere su donesene prekasno i prije svega, bile su blage. Ove mjere koje se sada donose su kozmetičke naravi. U trenutku kada medicinski djelatnici rade beskrajno odgovoran posao, odgovorno tvrdim kako ove donesene mjere nisu donijele ništa”, rekao je dr. Srića za HRT.

JEZIVE BROJKE SMRTNOSTI U DUBRAVI: Od onih koji završe na respiratoru preživi svega 35 posto; Evo koji su najčešći komorbiditeti

Što znanstvenici predlažu, a Vlada ne sluša?

Postoje mjere koje znanstvenici predlažu, a Vlada ih jednostavno ne sluša. Znanstvenici smatraju da bi škole i fakulteti trebali prijeći na online nastavu pa predlažu da se ona odvija i kod kuće i na daljinu. Dalje znanstvenici predlažu policijski sat koji bi trebao spriječiti ilegalne partije na kojima se okupljaju deseci mladih. Navode da nije dovoljno samo zabraniti i ograničiti rad klubova nego da se treba nešto poduzeti i u vezi zabava u drugim prostorima.

Mjera koju znanstvenici također predlažu je regionalni lockdown jer državni lockdown Hrvatska vjerojatno ekonomski ne bi podnijela. No, čini se da se polako i približavamo regionalnom lockdownu kada se pogleda sjever države. Znanstvenici misle da bi trebalo kažnjavati fizičke osobe koje odbijaju nositi masku te upozoravaju da je takvih i u dućanima i u javnom prijevozu.

Posljednja mjera koju predlažu je zabrana sporta i rekreacije pa navode da epidemiolozi kažu da sport sada znači fizički kontakt u zatvorenom prostoru i puno ispuštenog aerosola, piše 24sata.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ALARMANTNO STANJE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI: Uvode se puno strožije mjere, a srednjoškolci prelaze na online nastavu