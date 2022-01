Zbog sve većeg udjela soja omikron, već danima padaju crni rekordi novozaraženih, a tek se očekuje val onih koji su se zarazili na novogodišnjim proslava.

Druge zemlje uvode obvezno cijepljenje poput Austrije, a djelom i Italije, drastično ograničavaju pristup onima bez tri doze i uvode stroge mjere, a i naš Stožer je u petak objavio novi režim koji stupa na snagu dana.

'Pratimo iskustva drugih'

"Donijeli smo odluke o promjenama nekih mjera zbog činjenice da brojevi rastu. U kontaktu smo sa županijskim stožerima gdje je primjetan najveći rast, to su prije svega stožeri SDŽ, ZŽ, DNŽ i Istarske. Zajedničkim promišljanjem došli smo do nekih rješenja koja će stupiti na snagu u ponedjeljak. Ovisno o daljnjem razvoju situacije, što nije samo broj novozaraženih, veći pritisak na bolnički sustav, ali i daljnje intenzivno praćenje svega što se objavljuje u znanstvenom smislu, istraživanjima, ali i iskustava drugih zemalja koje su već nekoliko tjedana izložene, ćemo mijenjati odluke", najavio je u petak čelnik stožera Davor Božinović.

No ako se pogleda popis mjera koje danas stupaju na snagu, vidi se da se gotovo ništa ili ništa drastično ne mijenja.

Smanjenje broja ljudi na okupljanjima

Javna okupljanja na otvorenom ograničena su na 50 osoba, a za one s covid potvrdama na 200 (a ne neograničeno kao do sada), prepolovljen je broj dopuštenog okupljanja u zatvorenom (s 50 na 25), a privatne svečanosti ograničuju se na 20 ljudi, a ne na 30 kao do sada. Izuzetak su privatne svečanosti s covid potvrdama gdje može biti do 50 ljudi.

Ograničava se broj gledatelja na sportskim natjecanjima: u zatvorenim sportskim objektima dopušteno je popuniti 20 posto tribine, a na otvorenom je taj broj 40 posto.

Preporuke i strože kontrole

HZJZ navodi i obvezu nošenja maski u crkvama, kinima, umjetničkim galerijama, muzejima, no to pravilo već vrijedi, a i za ugostitelje nije navedena nova mjera nego samo pojačana kontrola poštivanja postojećih, poput provjetravanja, broja gostiju i nošenja maski dok se ne sjedne za stol.

Ponavlja se i preporuka posladavcima o organiziranju posla od kuće.

Ne diraju gradske prijevoznike

Također, u mjerama se ne spominje čak ni pooštrenje kontroliranja mjera u javnom prijevozu, o kojem mnogi ovise, a u kojem je od samog početka pandemije Stožer digao ruke – stalo se na tome da autoprijevoznik mora označiti koliko osoba smije boraviti (računajući, valjda, da će putnik brojati ljude u autobusu prije no što u njega uđe) i da svi moraju nositi maske.

Novim mjera, kao i više puta do sada, nije dirnuta ni Crkva. Smanjenja broja posjetitelja nema, a nošenje maski je ionako već propisano.

Crkva nema novih ograničenja

"Ove mjere koje naglašavaju nošenje maski su mjere kojih se u crkvi pridržavamo već cijelo vrijeme. Maske se za vrijeme svetih misa svo ovo vrijeme nisu skidale. Mi smo to očekivali i naši vjernici se toga pridržavaju. To je mjera od početka, tako da ovo za nas kao crkvu nije pooštravanje, nego praksa koja se dugo drži“, rekao je za RTL fra Roko Bedalov iz župe Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu.

'Udarili' na muzeje

Ali zato je prepolovljen broj posjetitelja muzeja

"To će sigurno donekle smanjiti prihod, ali evo do sada smo imali redovno posjetitelje i makar su strpljivo čekali u haustoru. Nismo očekivali ove mjere, nadali smo se da će se smanjiti“, rekla je djelatnica zagrebačkog Muzeja Iluzija, Anamarija Androlić.

De iure, Stožer može reći da je postrožio mjere zbog rekordnih brojeva, no de facto ništa se ne mijenja, iako je svakodnevno više od sedam, osam tisuća novozaraženih, epidemiolozi strahuju od nove navale, bolnički liječnici upozoravaju na nedostatak kapaciteta i osoblja, redovi za testiranja su toliko da neki i prebole covid prije no što dođu na red.