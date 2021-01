MJERE ISTIČU 31. SIJEČNJA, ŠTO ĆE BITI DALJE? Ministar Božinović na pressici: ‘Brojevi jesu bolji, ali ima jedna činjenica’

Brojevi jesu bolji, ali je činjenica da u dobrom dijelu zemalja zapravo je teško, možemo govoriti o tome da je situacija s epidemijom stabilna, rekao je Božinović

U posljednja 24 sata zabilježena su 174 nova slučaja zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3276. Stožer je na presici otkrio što će se dogoditi s mjerama koje ističu 31. siječnja.

“Ono što možete sa sigurnošću očekivati da ćemo razgovarati o svemu, situaciji, ima tu malo više od tjedan dana do isteka, 31. siječnja ističu. Uzet ćemo u obzir sve što je relevantno. Brojevi jesu bolji, ali je činjenica da u dobrom dijelu zemalja zapravo je teško, možemo govoriti o tome da je situacija s epidemijom stabilna. Ići će se kroz svaku mjeru i procjenjivati njezin učinak na smanjenje broja zaraženih. Ne mogu biti precizniji, jer mi smo svjesni svega, znate koji su prioriteti, uključit će se i drugi resori i ministri. Mislim, pogotovo nakon upozorenja Markotić s obzirom na zabrinutost oko virusa i trećeg vala, sigurno nećemo riskirati da bi nam se epidemiološka situacija počela naglo urušavati”, rekao je Davor Božinović.

Popuštanje na regionalnoj razini

“U ovoj odluci koja je donesena to nije moguće, jer smo naveli da regionalni stožeri mogu predlagati samo strože mjere. Činjenica je da će 1. veljače stupiti nova odluka, mi možemo razgovarati o tim zahtjevima, ali to treba dobro sagledati. Hrvatska je mala, tako da neko popuštanje, bez obzira je li regionalno, ono se neće samo na ljude u regiji odnositi, a onda je to potencijalna činjenica o kojoj i na regionalnoj razini vode računa”, rekao je Božinović na pitanje o tome hoće li se popuštati na regionalnoj razini.

