Premijer Andrej Plenković danas je s ministrima predstavio sveobuhvatni paket mjera pomoći građanstvu i tvrtkama nakon rasta cijena energenata.

Jedna od mjera odnosi se i na umirovljenike, koji će dobiti jednokratnu pomoć u vidu inflatornog dodatka.

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 kuna dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 1200 kuna, oni koji imaju od 1500 do 2000 kuna mirovine dobit će naknadu od 900 kuna, za one koji imaju mirovinu od 2000 do 3000 kuna stiže pomoć od 600 kuna. Oni koji imaju mirovinu u iznosu od 3000 do 4000 kuna dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 400 kuna.

Mjere i za umirovljenike

Podsjećamo, na mjere umirovljenicima proteklog se tjedna osvrnuo saborski zastupnik Silvano Hrelja koji je gostovao u studiju Net.hr-a.

"Na prvom sastanku parlamentarne većine ove godine sugerirao sam da treba pripremiti paket mjera i za umirovljenike, ne samo vaučere za socijalno ugrožene, nego i umirovljenike s niskim primanjima. Oni su prepušteni sami sebi i imat ćemo puno gladnih", rekao je Hrelja.