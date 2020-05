MJERA DRŽAVNOG MINIMALCA PRODUŽIT ĆE SE I ZA LIPANJ? Ministar potvrdio da se o tome razgovara, ali napomenuo: ‘Ne svima…’

Čuli smo danas niz zahtjeva, no moramo biti objektivni i reći u kojem obimu ih mi možemo zadovoljiti. Iz konteksta javnih financija ova mjera za očuvanje radnih mjesta je izrazito izdašna. Polučila je dobre rezultate i ono što razmatramo i o čemu razgovaramo je i produženje mjere za šesti mjesec s isplatom u srpnju, no samo za uzak segment najpogođenijih

Poduzetnici zahtijevaju nastavak mjera za krizu izazvanu epidemijom koronavirusa, no budući da Vlada broji zadnje dane, pitanje je što oni realno mogu očekivati.

PROSVJED PODUZETNIKA NA MARKOVU TRGU: ‘Dobili smo jasna obećanja, držat ćemo ih za riječ. A ako nam ne daju raditi, neka onda pomognu’

“Što se tiče samih mjera, dugo već komuniciramo što je učinjeno i što ćemo učiniti u budućnosti. Podsjetio bih da smo do sada isplatili tri i pol milijarde kuna samo na ime očuvanja radnih mjesta, pred nama je još mjesec svibanj, možemo očekivati da ćemo još za pola milijuna radnika za svibanj, u lipnju, dovršiti tu mjeru. Čuli smo danas niz zahtjeva, no moramo biti objektivni i reći u kojem obimu ih mi možemo zadovoljiti. Iz konteksta javnih financija ova mjera za očuvanje radnih mjesta je izrazito izdašna. Polučila je dobre rezultate i ono što razmatramo i o čemu razgovaramo je i produženje mjere za šesti mjesec s isplatom u srpnju, no samo za uzak segment najpogođenijih”, rekao je ministar rada Josip Aladrović gostujući u RTL-u Danas.

Na pitanje je li država spremna na velik broj otkaza koje najavljuju poslodavci, Aladrović je rekao: ‘Kad se gleda kako smo prebrodili krizu u segmentu zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, mi možemo biti izrazito zadovoljno. Ono što u sljedećoj fazi možemo očekivati ovisi o tome što će se događati u mjesecu svibnju kada se ekonomija ‘otključala’. Vidimo neke izrazito pozitivne pomake, nadamo se da će epidemiološka situacija biti pozitivna te će u tom slučaju ekonomija na neki način odgovoriti pozitivno, ali spremni smo i na mjere za najugroženije. Očekujem da ćemo već do kraja sljedećeg tjedma znati koji je to obujam najugroženijih i kome ćemo pomoći’.