MISTERIOZNO ZLATO PRONAĐENO U TOPUSKOM: Čovjek je navodno zlatnike prodao za 10.000 kuna, a sada je krenula navala

Načelnik općine ističe da sve treba uzeti s dozom rezerve, a prema zakonu, nalaznik bi puno, puno bolje prošao da je svoje otkriće prijavio

Pri uređenju ulice Spiegelbad u Topuskom, građevinski radnik je pronašao limenu kutiju punu zlatnika u zemlji koja je tek dovezena. Neupućen u vrijednost zlatnika, navodno ih je prodao za 10.000 kuna u lokalnoj zlatarni, iako je lako moguće da samo jedan zlatnik vrijedi toliko.

ČOVJEK U TOPUSKOM PRONAŠAO ZLATNIKE I PRODAO IH ZA 10.000 KUNA: ‘Numizmatička vrijednost zlatnika je daleko veća’

Satima prebirali zemlju

Čim se to pročulo, u Topuskom je nastala prava zlatna groznica. Kako piše 24sata, mještani počeli dolaziti s grabljama i satima prebirali zemlju na šetnici.

I načelnik općine potvrdio je pronalazak te rekao su sve prijavili konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Sisku, a na svemu je angažirana i policija. Ipak, ističe kako bi sve trebalo uzeti s dozom rezerve.

“Vjerujem da se on sam hvalio kako je pronašao zlato, znate, ovo je malo mjesto i brzo se pročuje. No trebalo bi sve uzimati s rezervom jer je to malo osebujan čovjek, a kako je priča išla od jednog do drugog mještana, moguće je i da je cijela situacija preuveličana“, istiće Ivica Kuzmić

Jako bogata povijest kraja

Iz kojeg su razdoblja novčići, ako su uopće pronađeni, teško je nagađati i stručnjacima obzirom na bogatu povijest regije. Ranije su u tom mjestu pronađeni rimski carski novčići. U obližnjoj Sisciji, današnjem Sisku, postojala je carska kovnica novca, poput zlatnika cara Vetranija, koji je prije nekoliko godina na aukciji u Švicarskoj prodan za 170.000 franaka.

Osim toga, Topusko je bilo i lječilište za rimsku elitu, a u Srednjem vijeku su navraćali Cisterciti, pa i templari. U doba Austro-ugarske, Topusko je bilo lječilište za vojsku i bogatu klijentelu, a u Spiegelbadu, čiji su prilazni put radnici uređivali, uređena je i posebna kupaonica za bana Josipa Jelačića i suprugu mu Sofiju. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, u mjestu je zasjedao ZAVNOH, a ondje se nalazila i velika partizanska baza.

Dobio bi daleko više da je prijavio otkriće

No, iz kojeg god razdoblja zlatnici bili, po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasništvo su Republike Hrvatske. Nalaznik ima pravo na najmanje 10 posto vrijednosti pronađenih zlatnika, što je sigurno više od 10.000 kuna. No, nalaznik neće dobiti ništa, jer svoj pronalazak nije nikome prijavio.