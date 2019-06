MISTERIOZNI RUSI POJAVILI SE U ZAPUŠTENOM KOMPLEKSU: Nitko ne zna tko su ni što rade, spavaju u odavno zatvorenom hotelu

Petnaestak dosadašnjih radnika Haludova nije primilo plaće od siječnja, a prije dva tjedna su im došle nove ‘kolege’

Petnaestak radnika tvrtke Haludovo iz Malinske, koja se brone o propalom i zapuštenom istoimenom hotelskom kompleksu, osim toga što od siječnja nisu dobili plaću, imaju problem i sa zaposlenicima misteriozne tvrtke koja je navodno preuzela upravljanje objektima, piše Novi List, čijim su se novinarima obratili čekajući reakciju državnih tijela na novonastalu situaciju. Sve je počelo prije dva tjedna kada se pojavilo dvadesetak Rusa i koji su se radnicima predstavili kao novi “gazde”.

“Predstavnici neke tvrtke kojoj ne znamo ni ime, ni djelatnost a kojoj je, navodno, vlasnik Haludova Ara Abramyan prepustio vođenje ono malo preostalih objekata u ovom kompleksu, rekli su nam da, osim što preuzimaju vođenje objekata, očekuju od nas da radimo za njih i tako zaradimo plaću. S obzirom na to da smo posljednju plaću, i to minimalac, primili za siječanj te da nam od tada pa do današnjeg dana naš poslodavac, ne samo da ne isplaćuje plaće, već nam i propušta uručiti potpisane platne liste, odbili smo izvršavati naloge tih, nama zapravo potpuno nepoznatih ljudi, navodnih ‘šefova’ za koje jedino sa sigurnošću znamo da nisu zaposlenici tvrtke u kojoj mi radimo”, ispričali su radnici Haludova.

Svi ignoriraju radnike

Radnici napominju kako ti nepoznati ljudi iza zaključanih vrata izvode neke zahvate u unutrašnjosti hotela Maestral, kojeg, čini se, pripremaju za sezonu. Otkrili su da im “kolege” spavaju u u tom odavno zatvorenom hotelu, kao i u, također zatvorenom Ribarskom selu. Uvjereni su kako nitko od njih nema radnu dozvolu, niti su prijavljeni kao turisti. Prije nekoliko je dana, slijedom anonimne prijave, inspekcija posjetila upravnu zgradu Haludova. Radnici pretpostavljaju da se radilo o inspekciji rada.

“Nakon odlaska inspektora ništa se promijenilo nije. Nas svi redom ignoriraju, posebice nakon što smo se odlučili oglušiti na ‘motivacijski govor’ s kojim je, odmah po svom pojavljivanju u našim objektima, nastupio jedan od predstavnika fantomske kompanije koja je zaposjela objekte Haludova i koji nas je pokušao pridobiti pozvavši nas da ‘pokažemo srce za tvrtku’ te pomognemo otvoriti objekte i namaknuti prihod iz kojeg će nam potom biti isplaćene plaće”, govore dvije zaposlenice koje su odlučile ostati anonimne.

Apsurdna situacija

Radnici Haludova su preko svoje sindikalne organizacije pokušali doznati što se događa, tko su ljudi koji su zaposjeli objekte te kada će i kako dobiti plaće. Po tko zna koji put im je poručeno da se strpe i da bi plaće mogle biti isplaćene u ponedjeljak. Nitko od članova Uprave Haludova ne živi i ne boravi u Hrvatskoj.

“Situacija u kojoj smo se našli je apsurdna. S obzirom na to da smo ostali bez ljudi, ovdje nam više nema tko ni isprintati platne liste a kad do njih kojim slučajem i uspijemo doći, kao što smo uspjeli pred koji mjesec, taj nam dokument nema tko potpisati jer ovdje, proizlazi, više nitko nije odgovorna osoba. Tako ne možemo dobiti niti ispravu kojom bismo svoja potraživanja mogli pokušati namaknuti ovrhom”, kaže jedan zaposlenik Haludova ističući da je svjestan da njegov poslodavac tako čini kazneno djelo. Ističe da su svi radnici spremni boriti se za svoja prava sudskim putem.

Bez odgovora

Unatoč tome što se iza zatvorenih vrata hotela Maestral čuje buka radova, mediji do ruskih radnika nisu uspjeli doći. U upravnoj zgradi Haludova zatekli su četiri mlađe osobe koje su govorile ruskim jezikom. Molbu za razgovor ili bilo kakve informacije o njihovim nadređenima su odbili. No, telefonom su stupili u kontakt s Nadeždom Tonić, osobom koja je figurirala kao opunomoćenica armenskih vlasnika Haludova, Are Abramyana i njegova brata Armena. Ona je samo potvrdila riječi radnika, koji su rekli da “s Haludovom više nema veze te da je njena jedina dodirna točka s tom tvrtkom i njenim vlasnicima to što je ovi povremeno, kao ovlaštenog sudskog tumača i prevoditelja, angažiraju na prevođenju nekih dokumenata”.

Dodala je i kako nitko od odgovornih iz upravnih struktura te kompanije trenutno nije u Hrvatskoj i preporučila da se obrate radnicima i od njih zatraže adresu elektronske pošte. U želji da doznaju ima li Državni inspektorat ikakva saznanja o tome što se događa u Haludovu, uputili su i nekoliko telefonskih poziva, no slušalica je ostala spuštena.