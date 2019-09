MISTERIOZNI KUPAC DRASTIČNO PODIGAO VRIJEDNOST DIONICA DOMAĆE TVRTKE: Stoji li iza toga borba protiv preuzimanja?

Teorije o špekulativnom podizanju cijena dionica Kraša na burzi ne drže vodu, a nepoznati je investitor u jednom danu uložio 31 milijun kuna da bi stekao udjel u tvrtci

Iza skrbničkog računa Raiffeisen banke već danima se krije netko tko kupuje dionice Kraša i diže im cijenu. Danas su u jednom trenutku cijene tih dionica narasle na 890 kuna, a još prije desetak dana njihova cijena nije prelazila 380 kuna. Prema dostupnim podacima, od 6. rujna do danas je na dionicama Kraša ostvaren promet od 75 milijuna kuna, a navodno 80 posto tog iznosa se odnosi na misterioznog kupca. Za to je vrijeme on sa više od šest posto udjela u Krašu postao treći najveći dioničar, javlja Večernji.

Prema Zakonu o tržištu kapitala dužan je u roku od tri dana objaviti da posjeduje više od pet posto udjela, a time i otkriti svoj identitet. Taj rok ističe u petak, pa bi se tada trebalo znati tko i zašto kupuje dionice Kraša, čiji su najveći vlasnici Braća Pivac s 30,7 posto dionica te radnici i mali dioničari iz Kraš ESOP d.o.o. s 18,45 posto udjela.

Pivci žele preuzeti tvrtku

Masovna kupnja dionica krenula je uoči najave ponude za preuzimanje tvrtke koju su objavili Pivci i Kraš ESOP. Oni ukupno, uz kontrolni paket, imaju više od 50 posto dionica, a nagađa se da su njihove ponude reakcija na špekulativno dizanje cijena na Zagrebačkoj burzi. Promet je dosegnuo 38 milijuna kuna, što znači da je nepoznati investitor uložio 31 milijun kuna u jednom danu da bi stekao udjel u Krašu. No, priča o špekulativnom dizanju cijena nije uvjerljiva, a nikome nije jasno kome bi se isplatilo ulaganje tolikog novca ako ne može steći većinski udjel.

Iz Kraša ističu da “ne postoji nijedan razlog, odnosno cjenovno osjetljiva činjenica” za skok cijene. Šuška se da iza svega stoje braća Pivac ili investitor iz regije. Čitava situacija je dovela i do ispravka zajedničke ponude za preuzimanje Kraša. Naime, Kraš ESOP još nije proveo svoju skupštinu na konjoj će odlučiti hoće li ući u investiciju.

Nema podloge az udvostručenje vrijednosti

Naime, za preuzimanje svih ostalih udjela Kraša na tržištu bilo bi potrebno 343 milijuna kuna, ako bi dionica koštala 500 kuna. No, trenutno je cijena dionica 750 kuna, pa bi ponuda stajala 515 milijuna kuna. S obzirom na to, Pivci nemaju nikakvog interesa sebi “nabijati” cijene, a ne zna se ni što novi investitor dobiva, kada prihodi Kraša i vrijednost brenda ne daju podlogu za udvostručenje vrijednosti.

Naime, kompanija gotovo polovicu prihoda dobiva kroz izvoz na 30 tržišta, na čemu se posljednjih godina intenzivno radi. Braća Pivac imaju 2,6 milijardi kuna prihoda, a dobit prije oporezivanja im je bila 78,7 milijuna kuna.