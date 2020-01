MISTERIOZNA SMRT NA BADNJAK U REMETINCU: U zatvoru umro mladić (27) optužen za napad na liječnika; ‘Bio je natečen, pogotovo glava’

Obitelj Sečić sumnja da je dan prije Božića u Remetincu izbila tučnjava u kojoj je Mirsad stradao

Mirsad Šečić (27), mladić koji je s majkom bratom i sestrom bio optužen za napad na liječnika na zagrebačkom Jordanovcu te za demoliranje bolničke imovine, misteriozno je preminuo u zatvoru, javlja RTL. Sečić se nalazio u istražnom zatvoru Remetinec te mu je na Badnjak pozlilo iz još uvijek nepoznatih razloga. Mladić je u komi prevezen u bolnicu te je ondje dva dana kasnije umro.

Ono što Šečićeva obitelj traži jest istina jer žele znati što se s njihovim sinom točno dogodilo u zatvoru da je dovelo do smrti. Mladićeva majka, Rukija Beganović, kaže da je njezin sin kada je prebačen u bolnicu bio sav natečen, posebno u predjelu glave. Spominje da se sin nikada nije žalio i govorio da je bolestan ili da ga boli glava.

NOVI DETALJI INCIDENTA NA JORDANOVCU: Podivljala obitelj preminulog pacijenta liječnike je optužila da su ga ubili morfijem

RAZBILI VRATA I PROZOR TE PRIJETILI SMRĆU, POLICIJA IM TRAŽILA BOMBE U KUĆI: Jedna osoba je u bijegu nakon makljaže na Jordanovcu

Obitelj sumnja da je u zatvoru izbila tučnjava, a iz Ministarstva govore da je mladiću pozlilo

Mladić je u zatvoru završio zbog incidenta koji se dogodio u bolnici Jordanovac. Sečić je s obitelji otišao u bolnicu nakon smrti oca pa vikao na dvojicu liječnika i prijetio im pri čemu je razbio staklo na vratima. Rukija Beganović kaže da je istina da je njezina obitelj razbijala po bolnicu, no tvrdi da je dio optužbi lažan. Njezinog sina su optužili da je tukao doktora, što ona kaže da nije istina. “Mediji svašta pišu” odgovara Rukija na pitanje ima li istine u optužbama.

Mirsadov brat Sultanijo Sečić govori da je u medijima protiv obitelji izneseno nekoliko laži, a neke od njih su, navodi, da je njegova majka u bolnici prijetila bombama, da su liječnici bili u masnicama te da su liječnici “dobili letvom” od ove obitelji. Obitelj Sečić sumnja da je dan prije Božića u Remetincu izbila tučnjava u kojoj je Mirsad stradao. No, Ministarstvo pravosuđa demantira tvrdnje obitelji i poručuju: “Zatvoreniku je pozlilo, odvezen je u bolnicu i prema neslužbenim informacijama radi se o prirodnoj smrti. Čeka se službena dokumentacija”.

Na kraju će obdukcija prikazati pravi uzrok smrti.

“Ja nisam htjela dati svog sina na obdukciju, htjela sam kako sam ga rodila, da čitav ide takav u zemlju, ali pošto oni traže istraživanje da ide na obdukciju da se ustanovi da li je to udarac, da li je to droga, da li je nešto fizički bilo”, rekla je Rukija Beganović za RTL. “Samo želim da se to dokaže kako treba da se dokaže, da se ništa ne taji jer ne želim da se taji smrt od moga brata”, rekao je Sultanijo Šečić.

NOVI DETALJI NAPADA NA LIJEČNIKE NA JORDANOVCU: Klinikom zavladao strah: ‘Prijetili su da će nas ubiti’

SEDMERO UHIĆENIH ZBOG NAPADA NA DOKTORE I SESTRE NA JORDANOVCU: ‘Razbili su staklena vrata, prijetili…’