MISTERIJ U ISTRI: Imaju jako malo zaraženih, ali skoro svi su teško bolesni i na liječenju u bolnici: ‘To odgovorno tvrdimo’

‘Svi naši pacijenti koji su zbog Covid-19 u bolnici, iziskuju bolničko liječenje. To odgovorno tvrdimo. Niti jedan od naših pacijenata koji se kod nas liječi nije zdrav, niti je blago bolestan’

Istarska županija je područje s najnižom incidencijom, ali i nevjerojatno visokim udjelom hospitaliziranih u ukupnom broju aktivnih slučajeva koronavirusa. Jučer je ispitano 113 uzoraka briseva na Covid-19, potvrđena je jedna novozaražena osoba, pa je u Istri bilo 129 aktivnih Covid-19 pozitivnih osoba. Istovremeno na liječenju je bilo čak 96 osoba, a njih devetero je na respiratoru.

Veliki nesrazmjer između niskog broja novih slučajeva i broja hospitaliziranih jučer je iznosio čak 73 posto aktivnih slučajeva u Istarskoj županiji. Ravnateljica Opće bolnice Pula dr. Irena Hrstić rekla je za Novi list da svi pacijenti koji se liječe u pulskoj bolnici zahtijevaju bolničko liječenje te da se svi tretiraju kao ozbiljni slučajevi.

“Ja vam mogu samo reći kako tumačim naše brojke. Svi naši pacijenti koji su zbog Covid-19 u bolnici, iziskuju bolničko liječenje. To odgovorno tvrdimo. Niti jedan od naših pacijenata koji se kod nas liječi nije zdrav, niti je blago bolestan. Ne mogu komentirati niti Zadar, ni Split, ni Dubrovnik, ni Rijeku, ni Zagreb, stvarno ne mogu. Ja znam samo podatke za našu bolnicu. Svi naši hospitalizirani su ljudi koji su došli u aktivnom Covidu i imaju bolest koju treba liječiti. Imaju dugotrajnu kliničku sliku i zahtijevaju bolničko liječenje”, rekla je.

‘NISMO IZGUBILI BITKU’; Znanstvenica pojasnila zašto ne treba odbijati AstraZenecu: ‘Agencija nije to učinila i počeo je kaos’

Liječe se deset godina mlađi

Jučer se na respiratoru u Puli liječilo devet pacijenata. Hrstić tvrdi da je dob tih pacijenata deset godina niža nego što je to bilo u prethodnom valu. Prosječna dob hospitaliziranih pacijenata u pulskoj bolnici je 68 godina, a u respiracijskom centru taj se prosjek kreće oko 65 godina.

“Ja mislim da smo i mi u ovom trenutku došli do vrha i razdoblja stabilne stagnacije. Inače, mi imamo kratke boravke u bolnici te nam manji postotak ljudi dugo boravi u bolnici. Na današnji dan medijan boravka u bolnici kod nas iznosi šest dana, a to je znakovito za sve one koji se razumiju u statistiku. To govori da se radi o ljudima koji su još uvijek u infektivnoj fazi. Pacijenti s COVID-om se ne javljaju odmah prvi dan u bolnicu na pregled. Većina ih dođe šesti ili sedmi dan od početka bolesti. Nakon šest dana oni najčešće izlaze, a gotovo nitko kod nas nije došao s prvim danom bolesti i najčešće dođu oko sedmog i desetog dana od prvog dana simptoma. Inače, mi u bolnici testiramo brzim testovima, a našem Zavodu za javno zdravstvo smo prioritetni i dobijemo nalaze najkasnije u roku od četiri sata”, pojašnjava Hrstić.

‘SRAMOTA, KATASTROFA, DOBIT ĆEMO KORONU!’ Totalni kaos na Velesajmu zbog cijepljenja – čini se da su liječnici napravili pogrešku

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.