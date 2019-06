MISTERIJ POSJETA U VILI U GRUDAMA: Je li se predsjednica vidjela s Bandićem u njegovoj privatnoj kući u BiH? Tajne službe kriju detalje

Gotovo godinu dana trajala je borba Darija Juričana za pravo na uvid u putni nalog predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s njenog službenog puta u BiH u svibnju 2018. Na kraju nije uspio dobiti tražene podatke

Dario Juričan, režiser, koji upravo radi na dokumentarno-igranom filmu o poduhvatima zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića znakovitog naziva “Kumek”, još u ljeto 2018. godine dobio je neslužbenu informaciju da je junaka njegova filma, Bandića, u njegovoj privatnoj vili u Grudama, u Bosni i Hercegovini, posjetila i predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, i to u svibnju 2018., u vrijeme kada je službeno putovala u Mostar, na manifestaciju Večernjakov pečat. Bilo bi to, zapravo, malo skretanje sa službene rute, a možda je bilo i nekako isprepleteno sa službenim obavezama kako to već zna biti kod domaćih političara.

Neslužbenu informaciju primio je u ljeto 2018., taman nakon što je novinaru Indexa, Ilku Ćimiću, zahvaljujući rješenju povjerenice za informiranje Anamarije Muse, omogućen uvid u putni nalog s jednog ranijeg predsjedničinog putovanja (onog kada se predsjednica slikala pred ogradom Bijele kuće u Washingtonu) te je i režiser Juričan krenuo u provjeravanje istim putem.

Obratio se Uredu za informiranje Ureda predsjednice i zatražio scan putnog naloga za putovanje od 14. do 16. svibnja 2018. u BiH, ali 10. rujna 2018. dolazi odgovor da ne može dobiti scan putnog naloga – jer je on “sukladno članku 9. Zakona o tajnosti podataka” klasificiran stupnjem tajnosti “OGRANIČENO”, na temelju Pravilnika o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz Ureda predsjednice (NN 22/2017.) Tim pravilnikom je, naime, omogućeno da se određeni “postupci, nalozi, planovi, kalendari…” vezani za pripremu i organizaciju radnih i drugih putovanja mogu odrediti stupnjevima tajnosti od “ograničeno” do “povjerljivo”.

A ovaj put u BiH je dobio oznaku “ograničeno”. Na web stranici Ureda predsjednice može se naći informacija da je ona 14. svibnja 2018. bila u Mostaru, na manifestaciji Večernjakov pečat, te je i primila posebnu nagradu kao “promicateljica europskih vrijednosti. Dan kasnije predsjednica je bila u Vitezu, zajedno s Draganom Čovićem, dugogodišnjim kontroverznim predsjednikom HDZ-a i Zdravkom Bušić, državnom tajnicom Ministarstva vanjskih poslova RH koja je zbog svog mladenačkog aktivizma u redovima ekstremne emigracije završila u vrlo uskom krugu djelovanja. U Vitezu je predsjednica otvorila novo hrvatsko konzularno predstavništvo.

Zašto tajne službe skrivaju pojedinosti s puta u BiH?

No, Juričana je, naravno, zanimalo, je li bilo nekog skretanja u međuvremenu, u neformalnijem dijelu putovanja. Sudeći prema fotografijama s Večernjakovog pečata, gradonačelnik Milan Bandić bio je te večeri u Mostaru, a u tekstovima je spomenuto da je i on bio jedan od dobitnika, doduše, 2005. godine, u kategoriji “Naše gore list”. Neformalno odjeven, uoči svečanosti 14. svibnja 2018. navečer, veselo je pozirao uz mažoretkinje. Ali Juričan nikakvim legalnim putem nije uspio dobiti na uvid putni nalog predsjednice s putovanja po BiH.

Nakon odbijenice iz Ureda predsjednice, Juričan se obratio povjereniku za informiranje, ali to sada više nije Anamarija Musa, nego Zoran Pičuljan. A on odbija njegovu žalbu kao neosnovanu i prihvaća da je oznaka “ograničeno” dovoljan razlog da se režiseru ne da uvid u putni nalog. Pičuljan je u potpunosti podržao stav Ureda predsjednice koji je, kako je navedeno, nakon “traženja mišljenja Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i provedbe testa razmjernosti i javnog interesa odlučio zadržati spomenuti stupanj tajnosti, imajući posebno na umu da je Predsjednica Republike Hrvatske u statusu štićene osobe I. kategorije.”

Juričan se potom obratio Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, smatrao je da je predsjednica javna osoba, da njezin rad mora biti potpuno transparentan, te da zatražena informacija ne ulazi u područje diplomatskih odnosna. Ali krajem svibnja ove godine stiglo za Juričana novo negativno rješenje. I Visoki upravni sud daje za pravo i Pičuljanu i Uredu predsjednice. Odnosno, putni nalog s oznakom “ograničeno” ostaje nedostupan i režiseru Juričanu i svim drugima koji bi možda pokušali proniknuti u predsjedničino putovanje po BiH.

I Juričanu i cijeloj zainteresiranoj javnosti preostaje samo nagađanje što je to sve tajnog i tajanstvenog radila predsjednica kada je otišla u Mostar preuzeti nagradu za “promicanje europskih vrijednosti”, te prerezati vrpcu za otvaranje konzulata u Vitezu.

Ured nema saznanja, ali možda ima predsjednica osobno

Taj slučaj pak nedvojbeno dokazuje da će i sva druga putovanja predsjednice, ako se pojavi ikakav intrigantan element, moći biti naprosto prekrivena odlukom Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dovoljno je staviti pečat “ograničeno”.

Predstojnica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost je Maja Čavlović, poznata i nagrađivana vojnikinja, na na to je mjesto stigla s pozicije savjetnice predsjednice za nacionalnu sigurnost. Imenovana je, pak, odlukom premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Dakle, osoba iz sustava, osoba koja je bila savjetnica Predsjednice, sada je u poziciji procjenjivati što je od Predsjedničinih aktivnosti javno, a što tajno.

Naravno, uputili smo upit i Uredu predsjednice, s preciznim pitanjem je li predsjednica u vrijeme svog puta u BiH, povodom dodjele Večernjakova pečata, posjetila i Milana Bandića u njegovoj privatnoj vili u Grudama, ili je to učinila nekom drugom prilikom, ali stigao je – neobičan odgovor.

Potvrđeno je da je prisustvovala svečanosti dodjele nagrade “Večernjakov pečat 2018.”, te je istaknuto još da je i održala predavanje na temu “Hrvatska potpora briselskom putu država Jugoistočne Europe” na Sveučilištu u Mostaru te se “susrela s dr. sc. Draganom Čovićem, hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine”. A potom je dodano: “O posjetu rodnom mjestu gradonačelnika Bandića Ured predsjednice nema saznanja.” Iza te neobične formulacije krije se zapravo mogućnost da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila u posjeti kod Milana Bandića, ali da to nije službeno registrirano u Uredu.

Kao što je slučaj “predsjednica pred ogradom Bijele kuće” i dalje ostao velikim dijelom nerazjašnjen, tako i režiseru Juričanu, ali i svima koji će se povremeno pitati što se sve zbivalo na tzv. službenim putovanjima – na račun poreznih obveznika – valja konstatirati da u Hrvatskoj u ovom trenutku jednim žigom tajne službe sve može postati “ograničeno”. A to onda znači: posve nevidljivo.