MISTERIJ NESTANKA KRČKOG PODUZETNIKA: Nestao usred bijela dana; Brat na rubu snaga: ‘Znam tko stoji iza svega ovoga’

Prije nekoliko dana prošlo je točno 14 godina od misterioznog i nerazjašnjenog nestanka krčkog poduzetnika Zorana Marevića. Nestao je davne 2005. godine, a prema svjedočenju osoba koje su ga toga dana vidjele, sjedio je za stolom s dvojicom muškaraca u punom kafiću. U spomen na ovaj nesretni događaj u istom kafiću okupili su se njegovi brojni prijatelji i poznanici, zajedno s Zoranovim bratom Goranom Marevićem, piše Novi list.

Skupa su se prisjetili Zorana, ali kako kaže njegov brat, podsjetili javnost i nadležne institucije na nedopustivu i poražavajući inertnost nadležnih policijskih i pravosudnih tijela na pronalaženje i sankcioniranje odgovoronih za Zoranov nestanak. Sada je sasvim i izvjesno da je vrlo nesretna sudbina zadesila nestalog poduzetnika.

Brat je ogorčen na institucije

“Teško je i bolno živjeti s time svaki dan, a posebice u ovim srpanjskim danima kad ni uz najbolju volju i trud nitko od Zoranu bliskih ljudi, posebice iz obitelji, ne može zatomiti taj osjećaj gorčine i boli s kojima tako dugo živimo. Svako toliko sami, zahvaljujući angažmanu kojeg ulažemo, dolazimo do nekih novih saznanja vezanih uz okolnosti njegova nestanaka pa sam osobno, pred nekoliko mjeseci, po tko zna koji put i ovog puta kontaktirao policijske istražitelje i prenio im ta svoja, ajmo reći nova saznanja. Moram reći sad već i očekivano, niti se ovog puta nije pomaklo niti dogodilo išta,”, kaže Goran, krčki maslinar i gradski vijećnik za Novi list.

S obzirom na sve što znaju i dokaze kojima raspolažu, Goran smatra da su već trebali početi rasplitati sudski slučaj. Kaže da je “već izgubio vjeru u iskrenost i poštenje ljudi koji predstavljaju pravnu državu, posebice one iz DORH-a unutar kojeg se nikako ne odlučuju sve ono što smo im pribavili i mi iz obitelji, jednako kao i policija, upotrijebiti u postupku pred sudom i pretočiti u konkretnu optužnicu protiv osoba za koje sad već svi skupa znamo da su odgovorne za Zoranov nestanak i ono što mu se dogodilo”.

Obitelj sumnjiči čovjeka koji je Zoranu bio dužan 120.000 eura

Goran je nastojao rasvijetliti sudbinu svoga brata prije par godina pa je svima koji raspolažu informacijama koje bi pomogle dolasku do istine o nestanku njegovog brata ponudio bogatu novčanu nagradu. Međutim, ni to nije pomoglo. Podsjetimo, kobnog dana Zoran se dovezao motociklom do kafića na Dunatu, između Krka i Punta. Motor je parkirao pored ceste pa otišao na piće. Prema iskazima svjedoka, sjedio je s dva muškarca.

Nakon toga mu se gubi svaki trag, motocikl je pronađen ondje gdje ga je i parkirao. Sve je upućivalo na Zoranovu otmicu. U ovoj nerazjašnjenoj priči čudno je i to da je policija obrađivala pa kasnije pustila na slobodu osobu koje je nakon poduzetnikovog nestanka s njegovog računa preko bankovne kartice podizala novac. Utvrđeno je da je ta osoba, baš u to vrijeme, kontaktirao s čovjekom kojeg obitelj Marević otvoreno sumnjiči, a koji je je dan nakon Zoranova nestanka otočaninu trebao vratiti dugo od malo više od 120.000 eura. Prema Zoranovom bratu, taj novac je motiv za zločin koji se prema svemu sudeći tog dana i dogodio. I za koji nitko do danas nije odgovarao.

Institucije su zakazale

Neučinkovitost institucija ogleda se u neučinkovitosti i neradu institucija pravne države jer niti 14 godina nakon Zoranovog nestanka ne zna se ništa o njegovoj sudbini, kao ni o osobama koje su odgovorne. Premda je dug dokumentiran i dokazan, do danas članovima Zorane obitelji nije vraćen niti jedan euro.

“Iako razlog naše boli i ljutnje nije novac već sudbina mog brata, već i podatak da je i u ovom drugom djelu te iste priče, dakle po pitanju povrata spomenutog novca postupak jednako daleko od svog kraja također govori sam za sebe. Naime, u sudskom postupku kojeg smo po privatnoj tužbi morali pokrenuti pred krčkim sudom radi povrata novca zbog kojeg je, uvjeren sam, moj brat i nestao sudac je u posljednjih 13 godina sazvao, pazite sad ovo, jednu-jedinu raspravu! Što drugo na to reći osim složiti se s ocem nedavno u Malinskoj tragično stradale Austrijanke koji je po pitanju postupanja nadležnih u pokušaju spašavanja njegove stradale kćeri Hrvatsku stavio u red zemalja trećeg svijeta. Po meni, rekao bih da nam je spomenuti čak dao i kompliment”, zaključuje Goran Marević.