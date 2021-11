Prim. dr. sc. Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rekla je jutros za HRT da osoba cijepljena protiv koronavirusa ima 20 puta manju šansu nekoga zaraziti, te da virus ne može dugo obitavati na sluznici cijepljene osobe.

Naime, Bubaš je govoreći o tvrdnjama protivnika covid-potvrda da su one suvišne i opasne jer cijepljeni šire zarazu, izjavila da to nije baš tako.

"Ja bih zapravo radije pitala šire li cijepljeni zarazu ili bivaju zaraženi, a poznato je da cijepljena osoba 20 puta ima manju šansu nekoga zaraziti. Ipak to baš nije tako. Trebalo bi ipak više, kad se tako nešto hoće ustvrditi, pronaći onda i utemeljene dokaze da je to zaista tako. Činjenica je da je daleko manji rizik da osoba koja je cijepljena, koja u nekom trenutku može imati virus na sluznici nazofarinksa, zarazi drugu osobu koja nije cijepljena, daleko je manji rizik nego kada se susretnu dvije osobe koje nisu cijepljene, a jedna je zaražena a druga nije", rekla je Bubaš.

Bolesni trebaju biti kod kuće

Novinar Krešimir Volarević ispričao je slučaj za koji zna iz svoje okoline. Supruga i kći su pozitivne, imaju temperaturu, kod kuće su i liječe se od blažeg oblika COVID-a dok suprug ima covid-potvrdu i odlazi na posao. Na pitanje je li to pametno, Bubaš je rekla da bolesni koji imaju lakši oblik bolesti trebaju biti kod kuće u izolaciji te da ne treba dolaziti do kontakta između osobe koja je cijepljena, bez obzira na to što je cijepljena, ili bilo kojeg drugog ukućana sa zaraženima. "To je pisalo od prvog dana u svim našim preporukama", rekla je Bubaš.

Istaknula je da virus ne može dugo obitavati na sluznici osobe koja je cijepljena, poručivši da treba biti oprezan, savjestan, nositi masku, i da tada neće zaraziti nikoga.

Odgovarajući na pitanje kako se struka može boriti protiv lažnih vijesti i je li struka griješila u komunikaciji oko cijepljenja, Bubaš je rekla da je dobila savjet da mora biti malo nježnija u nastupu pred kamerama. Rekla je da bi ljudi trebali pratiti provjerne stranice, koronavirus.hr, stranice HALMED-a, HZJZ-a i županijskih zavoda.

Serološki testovi su besmisleni

Bubaš je rekla i da u ovim okolnostima ne vidi svrhu serološkim testovima u većini slučajeva. "Temeljem njih, najprije, ljudi se nadaju da će možda moći dobiti COVID-potvrdu - neće. I to, čini mi se, kako stvari idu na razini Europe, neće još dugo vremena biti moguće. Isto tako ne govori ništa niti o budućnosti, jer i takav čovjek koji sad izađe iz laboratorija s nalazom antitijela može biti zaražen. Prema tome, trenutno bih rekla ovako presječno, i kratki odgovor, da trenutno ne vidim smisla", rekla je Bubaš.