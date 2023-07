Premijer Andrej Plenković zahvalio se u četvrtak potpredsjedniku Vlade ministru Medvedu na postizanju dogovora o privremenom rješenju za čelnu osobu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) te poručio kako brigadni general Mijo Validžić ostaje prijedlog Vlade za ravnatelja VSOA-e.

"Zahvaljujem se potpredsjedniku Tomi Medvedu na postizanju dogovora u vezi privremenog rješenja za čelnu osobu VSOA-e i ponavljam da je pozicija Vlade i dalje čvrsta na prijedlogu brigadnog generala Mije Validžića sa svim kompetencijama koje on ima u svojoj dosadašnjoj karijeri da preuzme tu dužnost", rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

S te pozicije vodit će se razgovori u sljedećim tjednima s Uredom predsjednika Republike s ciljem da se to pitanje što prije riješi, dodao je.

Djelatnik VSOA-e brigadir Ante Kujundžić ovlašten je za obavljanje nužnih poslova u idućih mjesec dana s obzirom na to je da je 10. srpnja ravnatelju Ivici Kinderu istekao mandat.

Prema usuglašenoj Odluci, do imenovanja novog ravnatelja, Kujundžić će obavljati koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga VSOA-e.

Osoba koja će privremeno, idućih mjesec dana, koordinirati poslove i potpisivati akte VSOA-e, imat će ograničene ovlasti te nije, između ostaloga, ovlaštena podnositi pisane prijedloge za primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka.

Premijer o plinskoj aferi

Pričao je Plenković potom o plinskoj aferi u HEP-u, no ako pažljivo pročitate njegovu izjavu shvatit ćete kako, iz njegovog kuta gledanja, afere nema te da je sve napravljeno pa...skoro savršeno.

"Pitanje koje je zaokupilo javnost jest prodaja viškova plina. O tome će danas biti više riječi na Odboru za gospodarstvo Hrvatskog sabora, gdje će biti naš ministar Davor Filipović, bit će i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, a i čelni ljudi Plinacra, HERA-e i HROTE-a, s ciljem da se rasvijetli situacija koja je nastala. Ipak, iskoristio bih ovu prigodu da ponovimo bit politike hrvatske Vlade u ovoj energetskoj krizi bez presedana. Prvo, uzrokovana je agresijom Putinove Rusije na Ukrajinu i to je polazišna točka svih problema. Ona je imala enormne ekonomske, energetske, prehrambene i inflacijske posljedice na brojne države, posebno one u Europi. To se manifestiralo ponajprije u brzom i enormnom rastu cijena energenata, prvenstveno cijena plina, koji uz sebe veže rast cijena struje i naftnih derivata. Kad rastu cijene energenata, one utječu i na troškove života u svim mogućim aspektima funkcioniranja", izjavio je premijer.

Naravno, tada su uslijedili hvalospjevi na rad Vlade.

'Sve ciljeve smo ispunili'

"Politika Vlade koja je i kroz pandemiju i prehrambeno-inflacijsku krizu imala je za cilj očuvati socijalnu koheziju i socijalnu frakturu, u čemu je potpuno uspjela. Imala je za cilj, u energetskom smislu, dva temeljena elemenata – prvi, da cijena energenata bude priuštiva građanima, gospodarstvu i institucijama; drugi, da osiguramo sigurnost opskrbe energentima. Hrvatski građani i gospodarstvo ni u jednom trenutku od početka invazije na Ukrajinu nije došlo u rizik nedostatka nekog energenta i uvijek su cijene tih energenata bile priuštive. Da nije bilo odluke Vlade o subvencioniranim cijenama struje i plina, da smo pustili da tržište određuje te cijene, onda bismo vidjeli posljedice socijalne frakture i nedostatka socijalne kohezije u društvu. To nismo vidjeli i to se nije dogodilo slučajno nego zbog pravovremenih odluka Vlade. Svi su koristili i uživali subvencionirane ili regulirane cijene. I to je ključ uspješnog vođenja ove energetske krize od strane Vlade u mjesecima koji su tu", nimalo skroman bio je Plenković.

Sve u svemu, ako mislite da loše živite ili da državne kompanije rasipaju vaš novac, zapratite Vladin YouTube kanal i pažljivo pratite njezine sjednice.